Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler
İstanbul Bayrampaşa’da otoparktaki bir araçta bulunan 3 kişiyi uzun namlulu silahlarla etkisiz hale getiren 12 şüpheli, 7 kilogram altın, 35 bin euro ve araç sahiplerine ait çantaları gasbetti. Olay yerine geldikleri araçlarla kaçan şüpheliler, polisin çalışmaları sonucu Sapanca’da kıskıvrak yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin telefon incelemesinde çaldıkları paralarla araç içinde poz verdikleri fotoğraflar da ortaya çıktı.