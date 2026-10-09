Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

Şüphelilerin evinde yapılan aramada gasbedildiği değerlendirilen 13 bin Euro ve 16 bin 250 lira para ile bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.