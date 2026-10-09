  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Galatasaray'ın şampiyonluklarının sebebi ne?' sorusuna Kerem Demirbay'dan olay cevap gelmişti! Galatasaray medyası lince başladı... Bilim dünyasını karıştıran fotoğraf! Mars'taki yazılar ne anlama geliyor? Artık vakti geldi: Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Form düşüklüğü sonrası... 2016'da kuruldu, 10 yıl dayanabildi : Murat Cemcir'in şirketi iflas etti Bu kararı aldılar: Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan! Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler İşte bu hiç beklenmiyordu: Yapay Zeka'dan Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini! İlk 8 ve 24... Ateş Serbest’te muhteşem görüntüler: Yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi! Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu: Galatasaray kulisi karıştı!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

İstanbul Bayrampaşa’da otoparktaki bir araçta bulunan 3 kişiyi uzun namlulu silahlarla etkisiz hale getiren 12 şüpheli, 7 kilogram altın, 35 bin euro ve araç sahiplerine ait çantaları gasbetti. Olay yerine geldikleri araçlarla kaçan şüpheliler, polisin çalışmaları sonucu Sapanca’da kıskıvrak yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin telefon incelemesinde çaldıkları paralarla araç içinde poz verdikleri fotoğraflar da ortaya çıktı.

#1
Foto - Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

Bayrampaşa, Millet Caddesi'nde 30 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili polise başvuran iş insanları R.B., B.B ve N.B silahlı kişiler tarafından gasbedildiklerini söyledi. Polis çalışma başlattı.

#2
Foto - Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

3 iş insanın, uzun namlulu silahla gelen 7 kişi tarafından ölümle tehdit edildiklerini ve aracın bagajındaki para ve ziynet eşyalarının gasbedildiğini belirtti. Olay anının ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

#3
Foto - Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

İSTANBUL VE SAPANCA'DA OPERASYON: Güvenlik kameralarının izini süren polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Sapanca’da yapılan operasyonlarda biri yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

#4
Foto - Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

Şüphelilerin evinde yapılan aramada gasbedildiği değerlendirilen 13 bin Euro ve 16 bin 250 lira para ile bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

#5
Foto - Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler

GRUP KURUP YAZIŞTIRLAR, PARALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER: Öte yandan şüphelilerin, gasp olayını gerçekleştirmeden önce sanal medyada mesajlaşma grubu kurdukları ve yazıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefon incelemelerinde, gasbettikleri paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu..
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı
Gündem

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlilerine örnek olma çağrısı yaptı. Aydoğdu "Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz..
Necla Uygur hayatını kaybetti
Aktüel

Necla Uygur hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun yerli ve milli oyuncularından merhum Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatro sanatçısı eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastane..
Adaletten kaçamayacağını anladı!
Gündem

Adaletten kaçamayacağını anladı!

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada çağrılara ve aramalara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hak..
İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz
Gündem

İnan'dan sert tepki: Kiralık tetikçilersiniz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan fon soruşturmasıyla ilgili iddialara "Sizler gazeteci değil, itibar suikastçiliğine soyunmuş, sahi..
Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar!
Gündem

Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar!

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Ahmet Sari, İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u haraca bağlayan ‘Ekosistem’i anla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23