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Gündem 'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı
Gündem

'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı

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'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı

Fon soruşturması kapsamında iftiraları haber gibi sunarak ‘kamuoyunu yanıltıcı’ açıklamalar yapan sözde gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenilmişti. Sevinç ve Balcı, ‘kamuoyunu yanıltıcı’ açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

 

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Yorumlar

Güney Doğulu

Bir yılı aşkındır yolsuzluğun olduğunu söyleyen iki Bakanımız var..... Bu konuda sorumluluk taşıyan denetleme ve izleme kurumlarımız var.... Nasıl oluyorsa onlarca milyarlar buharlaşıyor ve yüzbinlerce yatırımcının aldatılmasına göz yumuluyor.... Kim varsa görevinden alınmalı temiz eller görevlendirilmeli. CUMHURBAŞKANIMIZIN DEDİĞİ GİBİ DEVLETİMİZİN, EKONOMİMİZİN YIPRATILMASINA VE MİLLETİMİZİN SOYULMASINA İZİN VERİLMEMELİ.... Bu Cumhuriyet tarihimizin ikinci büyük soygunudur... İMAMOĞLU ve SONRA DA FON YOLSUZLUĞU..... Allah c.c Devletimize ve Hükümetimize yardım etsin... Şu çeyrek asırda ne badireler atlatıldı..... VE REİS'İMİZİN FERASETİYLE EVVEL ALLAH C.C ÜSTESİNDEN GELİNDİ..... Bu kadar saldırıya Dünya'da danayanacak Devlet yoktur....
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