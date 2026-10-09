'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fon soruşturması kapsamında iftiraları haber gibi sunarak ‘kamuoyunu yanıltıcı’ açıklamalar yapan sözde gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenilmişti. Sevinç ve Balcı, ‘kamuoyunu yanıltıcı’ açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.