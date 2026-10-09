Dünya bunu konuşuyor: Belediye başkanlığı seçimini Hitler Mussolini kazandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan belediye başkanlığı seçim sonucu dünyanın gündemine oturdu. Queropalca kasabasındaki belediye başkanlığı seçimlerinde oldukça dikkat çekici bir sonuç elde edildi. Seçimde oyların çoğunluğunu alarak zafere ulaşan aday Hitler Mussolini Simeón Flores oldu.
Peru’da belediye başkanlığı seçimini Hitler Mussolini kazanması gündem oldu De Telegraaf’ın haberine göre Hitler Mussolini Simeón Flores, 229 oy alarak oyların yüzde 34,5'ini elde etti.
En yakın rakibi Gaspar Benilde Osorio Zambrano ise yaklaşık yüzde dört farkla gerisinde kaldı.
Flores, sosyal demokrat ve merkez sol kulvarda yer alan Ahora Nación partisi çatısı altında yarıştı.
Adolf Hitler ve Benito Mussolini ile aynı adları taşıyan siyasetçi, ironik bir şekilde onların ideolojilerinden oldukça uzak bir siyasi çizgide bulunuyor.
PERU’DA SIRA DIŞI İSİMLER DİKKATE ÇEKİYOR
Flores'inki gibi dikkat çekici isimler Peru'da ve özellikle siyaset alanında ilk kez karşılaşılan bir durum değil.
2018 yılında Yungar kasabasındaki belediye başkanlığı seçimini Hitler Guesclin Alba Sánchez kazanmıştı.
Babasının kulağa "yabancı ve ilginç" geldiği gerekçesiyle bu ismi verdiğini belirten Sanchez, durumu öğrendikten sonra kendisini "iyi Hitler" olarak adlandırmıştı.
O dönemki rakiplerinden birinin adının ise Sovyet lideri Vladimir Lenin'i anımsatan Lennin olması dikkat çekmişti.