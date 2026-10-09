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Gündem Güllü davasında ikinci duruşma! Ses kaydındaki o söz Tuğyan’a ait
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Güllü davasında ikinci duruşma! Ses kaydındaki o söz Tuğyan’a ait

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Güllü davasında ikinci duruşma! Ses kaydındaki o söz Tuğyan’a ait

Yalova’da hayatını kaybeden ve kamuoyunda ’Güllü’ adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un şüpheli ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında, olay öncesine ait ses kaydının bulunduğu flaş bellek mahkemeye sunuldu. Avkutlar, kayıtlardaki "Hadi görüşürüz" sözünün Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğunu savundu, savcı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Güllü’nün ölümüne ilişkin deliller ele alındı. Duruşmada, sanatçının düşmeden önceki sürece ait olduğu belirtilen ses kaydının bulunduğu flaş bellek mahkemeye sunuldu.

"Ses kaydındaki söz Tuğyan’a ait"

Duruşmada beyanda bulunan avukat Hasan Kocabey, sanığın annesini öldürme isteğine ilişkin mesajları ve tanık beyanlarını hatırlattı. Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter’in birlikte hareket ettiğine ilişkin iddiaları dile getiren Kocabey, iki kişinin başlangıçta aynı yönde ifadeler verdiğini öne sürdü.

Ses kayıtlarına ilişkin raporda, "Hadi görüşürüz" sözünün Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğunun ortaya çıktığını savunan Kocabey, sanığın psikiyatristiyle yaptığı mesajlaşmalarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunun görüldüğünü iddia etti. Kocabey, Tuğyan Ülkem Gülter’in üstsoya karşı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

 

Merve Uçanok’un savunmasına itiraz

Merve Uçanok’un savunmasına da değinen Kocabey, müvekkilinin kendi araştırmasını yaptığını belirterek Uçanok’un savunmasının çöktüğünü ileri sürdü. Kocabey, görüşüne başvurulan uzmanın da adliye dışında beklediğini belirterek bu kişinin tanık olarak dinlenmesini istedi. Kocabey ayrıca Sultan Nur Ulu hakkında suça iştirakten soruşturma açılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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