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Ekonomi MÜSİAD’dan Bakan Bolat'a destek açıklaması: İftiralarla sadece Bakan Bolat değil, temiz ve dürüst siyaset de hedef alındı.
Ekonomi

MÜSİAD’dan Bakan Bolat'a destek açıklaması: İftiralarla sadece Bakan Bolat değil, temiz ve dürüst siyaset de hedef alındı.

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MÜSİAD’dan Bakan Bolat'a destek açıklaması: İftiralarla sadece Bakan Bolat değil, temiz ve dürüst siyaset de hedef alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında gündeme getirilen iftiralara ilişkin açıklamada bulundu. Özdemir "Bakan Bolat hakkında ortaya atılan iddiaların dayanaksız olduğu, hatta iftira boyutuna vardığını açık. Bakan'ın şahsına yöneltilen suçlamalar karşısında gösterdiği şeffaf yaklaşım, MÜSİAD ailesi olarak uzun zamandır şahidi olduğumuz dürüstlüğünün en güzel numunesidir" dedi.

MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönem MÜSİAD genel başkanlarından olan ve bugün Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ömer Bolat hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin kamuoyuna karşı sorumlulukları gereği görüşlerini paylaşma ihtiyacı duyduklarını ifade etti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar, Sayın Bakan'ı hedef aldığı kadar toplumumuzun ihtiyaç duyduğu doğru, dürüst ve temiz siyaset anlayışını da hedef almaktadır. Sayın Ömer Bolat hakkında dün akşam ortaya atılan iddialar karşısında Sayın Bakan'ın yaptığı ayrıntılı açıklama ve sunduğu belgeler, bu iddiaların dayanaksız olduğunu, hatta iftira boyutuna vardığını açıkça gözler önüne sermektedir. Sayın Bakan'ın şahsına yöneltilen suçlamalar karşısında gösterdiği şeffaf yaklaşım, MÜSİAD ailesi olarak uzun zamandır şahidi olduğumuz dürüstlüğünün en güzel numunesidir. Ümidimiz, bu yaklaşımın toplumun tüm kesimleri için bir ölçü ve emsal teşkil etmesidir."

Özdemir, kamuoyu vicdanında derin bir yara oluşturan sürecin şeffaflıkla yürütülmesini ve yaşananların gerçek sorumlularının hesap vermesini MÜSİAD olarak desteklediklerini vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ancak bu tür mesnetsiz suçlamalarla itibar suikastı yapmak, içinden geçtiğimiz dönemde toplumun adalet ve hakkaniyet arayışını sulandıracak, doğru ile yanlışı birbirine karıştıracaktır. MÜSİAD olarak bugüne kadar, varlığımızın temelini oluşturan helal kazanç anlayışımıza aykırı hareket eden hiç kimseyi aramızda barındırmadığımız gibi, bundan sonrasında da barındırmayacağımızı, ancak doğruluk ve dürüstlüğüne şehadet ettiğimiz hiçbir yol arkadaşımızın iftiralara kurban edilmesine de müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna beyan ederiz."

 

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