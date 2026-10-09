Ali Rıza Demircan: Faiz vurgunu fon vurgunundan bin beterdir! Cumhurbaşkanı ve TBMM ayağa kalkmalıdır!

Ali Rıza Demircan Hoca’nın ‘ Cumhurbaşkanımız ve TBMM ayağa kalkmazsa faiz terörü ile mücadele edilemez, faizsiz adil Türkiye kurulamaz’ başlıklı yazısı şöyle:

Bu aralar ülkemiz “fon vurgunu” ile yatıp kalkıyor. TBMM sessiz ise de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer konuşuyor. Dik durarak problemin üstesinden geleceğiz, deniliyor.

Göz göre göre gelen fon vurgununu konuşuyoruz, tamam da asıl ve de sürekli olarak konuşulması gereken yoktan para üreten bankacılık sistemiyle gerçekleştirilen faiz terörü ve vurgunudur. Bu, trilyonlarca dolara ulaşan vurgun yıllardır artarak devam ediyor.

FON VURGUNUNDAN BİN BETERDİR, ÇÜNKÜ:

Allah’a ve elçisi Muhammed’e yani insanlığa savaş açmak olan Faiz yatırımları engelliyor. Maliyetleri artırıyor. Fakirleştiriyor. Ahlakı çökertiyor, ihtirasları kamçılıyor. Zengini daha zengin, fakiri de fakir yapıyor. Dış borçları artırıyor. Bağımsız dış politikayı etkiliyor. Yerli yatırımcıyı kaçırıyor. Yabancının gelişini engelliyor. Bu sebeple faiz Kur’ân yasasına göre yalnızca azîm bir günah değil, cezalandırılması gereken büyük bir suçtur; suçlar dizisidir.

Sistemsel batıl bir tercihten kaynaklanan bankacılık vurgununun TBMM ve MB’nin gözleri önünde ve faizcilerin oluşturduğu mevzuata uygun yapılması hiç şüphesiz onu meşru kılmaz, HAK ve HALK katında suç olmaktan çıkarmaz.

Hakikatin ölçüsü olarak Kur’ân, insan doğası ve ortak akıl elimizde ve önümüzdedir.

Böyleyken Maliye Bakanlığı ve MB, faiz politikalarıyla üretim değil finans ekonomisi uyguluyor. İflaslar ve konkordatolar artar, pazar yerleri alev alev yanarken zararda ve ülkemizin geleceğinin karartılmasında ısrar ediliyor. Diplomalıları dahil insanımızın bilgisizliği, bilinçsizlik ve sorumsuzluğu da buna çanak tutuyor.

TBMM VE MB

Fon vurgununda birkaç günah keçisi gösterildi ama yıllardır devam eden ve trilyonlarca dolara baliğ olan faiz vurgununun kişi ve kurum olarak yerli ve yabancı vurguncu teröristleri örtülüdür. Ticari sırdır! Tefecilere lanet edildiği gibi yüzlerine tükürülmemesi için açığa vurulmazlar. Korundukları için sömürüleri dev ama vergileri cücedir. Hiç değilse sanayiciler ile faizcilerin ödedikleri vergi oranları açıklansa…

Faiz vurgunu ülkemizi bitirmekte olduğu halde hakikat özürlülüğü ve laiklik körlüğü olan partiler, sendikalar, odalar, iktidarı ve muhalefetiyle TBMM problemi gör(e)miyor, gündeme getir(e)miyor. Ancak ve ancak Milli mutabakat ile giderilebilecek bu bela da ahtapotlaşarak sıkmaya ve boğmaya devam ediyor.

MİLLETİMİZ ÇARESİZ VE SAHİPSİZ GİBİ

Milletimiz çaresiz. Faiz vurgununda sahipsiz gibi. Sorunun sistemsel olduğunu algılayamıyor. Unvanlı ama bilinçsiz ve yüreksiz ekonomistler ve ilahiyatçılar da anlat(a)mıyor. Kim tehdit ediyor bilinmez! Diyanet de bir hutbe ile olsun uyar(a)mıyor.

Üstelik bir de faiz belasının kendiliğinden seçimle; Volkan’ın gidip Yıldırım’ın gelmesiyle yani iktidar değişimiyle giderileceği yalanı pompalanıyor.

ÜMİTSİZLİK HARAMDIR

Ümitsizlik haramdır. Dert edinilir de imanlı bir yürekle siyasi risk üstlenilirse elbet çözüm bulunur.

Yönetim becerisi olan Cumhurbaşkanımızın inancı ve tecrübesi gereği faiz karşıtı olması ve bunu açıklaması ümidimiz. Ama yurt içinde ve dışında bin bir türlü engeli olduğu için o da, yıkıcılığını dile getirdiği, dünya kapitalizmine eklemlenmiş bu zalim borca ve faize dayalı sistemi değiştiremedi, değiştiremiyor.

Değiştiremez de… ama yine de ümidimiz onun atabileceği adımlarda ve TBMM’de…

Aslında TERÖRSÜZ TÜRKİYE örneğinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanımızın öncülüğü ile iktidar ve muhalefet TBMM çatısı altında birleştirilebilir. TBMM de devrimci bir şahlanışla bu borca ve faize dayalı HAK VE HALK suçlusu vurguncu düzeni bir süreç içinde bitirebilir.

Hulasa Cumhurbaşkanımız, cumhurun başıdır. Milletimize her şeyi anlatmalıdır. TBMM’yi de harekete geçirmelidir. TBMM de sorumluluğunu üstlenmelidir.

Bu konu, Terörsüz Türkiye ve Savunma Sanayii ölçüsünde, hatta daha da mühim bir beka sorunudur. Her birimiz sorumluyuz; ilgisizliğimiz suçtur, günahtır, kul hakkıdır, Cehennem’e yoldur.

Başlayabilirsek mücadelenin yolu ve yöntemi kolayca belirlenebilir.

ALLAH’IN YARDIMI BAĞLILIĞIMIZA GÖREDİR

Yazıyoruz da bu dile getirdiklerimiz gerçekleştirilebilir mi?

Yıllar önce Mescid-i Nebi’de tanıştırıldığım ekonominin merkezindeki söz sahibi bir yetkiliye, “Aziz Peygamberimiz izlenerek Faiz düzeni, devrimci bir operasyonla habis bir ur gibi kesilip atılabilir mi?” diye sormuştum. “Hiç şüphesiz, atılabilir.” cevabını almıştım.

Doğrudur. Çünkü “… Müminlere yardım üzerimize hak görevdir.” buyuran Yüce Allah, kendisine açılmış savaş olarak nitelediği faize karşı “harpte/savaşta yer alacaklara” yardım edecektir. (Rûm 48. Ayrıca bak: Bakara 279; Mümin 51; Muhammed 7)

Bunda şüphe yok da… İngilizlerin yol göstericiliğinde ve İstiklal Mahkemeleri’nin desteğinde, bir çırpıda Hilafeti ve İslam Hukuku’nu ilga eden Batıcı kadroların batıllarında gösterdikleri bağlılığı Hak çizgide göstermek gerekir.

Bütün mesele bu bağlılığı gösterebilmekte. İnanın gerisi kolaydır, okuyalım:

“Bizim İslam ile belirlediğimiz yolumuzda Kur’an’ın öngördüğü kurallara göre yaşayarak cihad edenleri, başarıya ve cennete ulaştıran yollarımıza mutlaka ileteceğiz.

Unutmayın, Allah, İslamî kurallara uyarak görür gibi kendisine ibadet edenlerle beraberdir.” (Ankebût 69)