Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da
Trabzonspor'da Paul Onuachu, sezona iyi bir giriş yapamadı. Önümüzdeki süreçte santrfor bölgesinde ağırlıklı olarak Franculino'nun görev alması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor'da Paul Onuachu, sezona iyi bir giriş yapamadı. Önümüzdeki süreçte santrfor bölgesinde ağırlıklı olarak Franculino'nun görev alması bekleniyor.
Geçen sezon attığı 22 golle krallık tacını takan Paul Onuachu, beklentilerin altında bir yeni sezon girişi yaptı. Nijeryalı futbolcu, 6 haftada 2 kez rakip ağları salladı. Trabzonspor Yönetimi ise yaz döneminde Franculino hamlesini gerçekleştirdi. 22 yaşındaki forvet, adaptasyon sorununu kısa süre içinde halletti.
Önümüzdeki süreçte santfor bölgesinde Franculino'nun daha sık 11'de yer alacağı öğrenildi. Bordo-Mavililer, Gine-Bissaulu futbolcuya ciddi bir yatırım yaptı. Midtjylland kulübüne ödenen bonservis, bonuslarla birlikte 25 milyona yükseldi. Başarıya ve performansa dayalı diğer bonuslar da devreye girerse rakam 30 milyona kadar çıkabiliyor.
32 yaşındaki Onuachu, 28 Mayıs'ta 33 olacak. Kulüple mukavelesi 30 Haziran 2028'de tamamlanıyor.
Kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu da mevcut... 22 yaşındaki Franculino ise Trabzonspor'un geleceği olarak görülüyor. Bu yüzden de 1.86 boyundaki futbolcunun oynama sürelerinin artması gerekiyor gibi...
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