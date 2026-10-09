  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık vakti geldi: Galatasaray'dan flaş Barış Alper Yılmaz kararı! Form düşüklüğü sonrası... 2016'da kuruldu, 10 yıl dayanabildi : Murat Cemcir'in şirketi iflas etti Bu kararı aldılar: Fenerbahçe'nin Brahim Diaz transferindeki rakibi Serie A'dan! Uzun namlulu silahlarla 7 kilo altın çaldılar! Arabada pişkin pişkin böyle poz verdiler İşte bu hiç beklenmiyordu: Yapay Zeka'dan Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini! İlk 8 ve 24... Ateş Serbest’te muhteşem görüntüler: Yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi! Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da Abdurrahim Albayrak sessizliğini bozdu: Galatasaray kulisi karıştı! Mehmetçik, ‘Ateş Serbest’te hedefleri tam isabetle vurdu
Spor
5
Yeniakit Publisher
Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da

Trabzonspor'da Paul Onuachu, sezona iyi bir giriş yapamadı. Önümüzdeki süreçte santrfor bölgesinde ağırlıklı olarak Franculino'nun görev alması bekleniyor.

#1
Foto - Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da

Geçen sezon attığı 22 golle krallık tacını takan Paul Onuachu, beklentilerin altında bir yeni sezon girişi yaptı. Nijeryalı futbolcu, 6 haftada 2 kez rakip ağları salladı. Trabzonspor Yönetimi ise yaz döneminde Franculino hamlesini gerçekleştirdi. 22 yaşındaki forvet, adaptasyon sorununu kısa süre içinde halletti.

#2
Foto - Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da

Önümüzdeki süreçte santfor bölgesinde Franculino'nun daha sık 11'de yer alacağı öğrenildi. Bordo-Mavililer, Gine-Bissaulu futbolcuya ciddi bir yatırım yaptı. Midtjylland kulübüne ödenen bonservis, bonuslarla birlikte 25 milyona yükseldi. Başarıya ve performansa dayalı diğer bonuslar da devreye girerse rakam 30 milyona kadar çıkabiliyor.

#3
Foto - Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da

32 yaşındaki Onuachu, 28 Mayıs'ta 33 olacak. Kulüple mukavelesi 30 Haziran 2028'de tamamlanıyor.

#4
Foto - Müthiş bir radikal hareket: Onuachu bir süre bekleyebilir: Bayrak Franculino'da

Kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu da mevcut... 22 yaşındaki Franculino ise Trabzonspor'un geleceği olarak görülüyor. Bu yüzden de 1.86 boyundaki futbolcunun oynama sürelerinin artması gerekiyor gibi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Provokatör Berna serbest bırakıldı
Gündem

Provokatör Berna serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutar..
İhsan Ayrancı vefat etti
Gündem

İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.
Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar!
Gündem

Haraç kesilen işadamı ‘Ekosistem’i anlattı: Paramı vermek için 229 milyonumu aldılar!

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Ahmet Sari, İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u haraca bağlayan ‘Ekosistem’i anla..
Finansal hizmet ve ticarette 0'a varan dev kurumlar vergisi muafiyeti! İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Akit Grubu Finans Zirvesi'nden duyurdu
Gündem

Finansal hizmet ve ticarette 0'a varan dev kurumlar vergisi muafiyeti! İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Akit Grubu Finans Zirvesi'nden duyurdu

Akit Medya Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23