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Yerel 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
Yerel

16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

Çocuğun doldur boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfek, annesi N.K.'yi (43) sağ bacağından yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 15:18:00 - 2022-03-15 15:19:21
16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

 Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlerinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki K.Y.K. evlerinde av tüfeğiyle oynuyordu. Çocuğun doldur boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfek, annesi N.K.'yi (43) sağ bacağından yaraladı. Yaralı kadın Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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