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Yerel 16 yaşındaki çocuk sosyal medyada küfürleştiği 2 akrabasını vurdu!
Yerel

16 yaşındaki çocuk sosyal medyada küfürleştiği 2 akrabasını vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:35:00 -
16 yaşındaki çocuk sosyal medyada küfürleştiği 2 akrabasını vurdu!

Adana'da akraba iki ailenin çocukları sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretti. Küfürleştiler diye 16 yaşındaki çocuk akrabası olan iki kişiyi tabancayla vurdu.

Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavgada İ.A.'nın (16) yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açması sonucu İ.B. (12) başından, Emre S. (21) ise boğazından vuruldu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı.

Olay, saat 00.30 merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile, çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.’nin ise başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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