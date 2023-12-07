16 yaşındaki çocuk öldürülmüştü: Ailesinden kimse şikayetçi olmadı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın katili Barış Gündüz hakim karşısına çıktı. Kendal Yıldız'ın ailesi, Gündüz'den şikayetçi olmadı.

Fatih'te 'Bana mı gülüyorsunuz' diyerek tartıştığı kişinin kardeşi 16 yaşındaki Kendal Yıldız’ı başından vurarak öldüren 24 yaşındaki Barış Gündüz duruşmada, "Maktulün ailesinden ve siz büyüklerimden beni affetmenizi istiyorum. Özür dilerim, isteyerek olmadı" dedi. Yıldız’ın ailesi sanıktan şikayetçi olmazken anne Ayhan Yıldız, "Affetmiyorum. Seni Allah’a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Gündüz, tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Kendal Yıldız’ın annesi Ayhan Yıldız ilk önce şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kendal Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Yıldız ise ifadesinde, "Sanık Barış’ı mahalleden tanıyorum. Kendal benim çalıştığım lokantadan bir arka sokakta başka bir restoranda garsonluk yapıyordu. Olay günü benim yanımda arkadaşım vardı. Lokantanın karşısındaki kaldırımda sohbet ediyorduk. Barış yoldan motorla geçerken biz gülüyorduk. Barış bize 'Ne oldu niye gülüyorsunuz. Bana mı gülüyorsunuz?' dedi. Aramızda tartışma oldu. Barış’ı tanıdığımdan ben köşeye kadar onu götürdüm ve birşey olmadığını sakin olması gerektiğini söyledim. Bir süre sonra ben müşteriyi içeriye alırken 1 el silah sesi duydum. Baktığımda Kendal yerdeydi. Kendal’ın vurulduğu esnada Barış’ın bulunduğu motosikleti kim sürüyordu bilmiyorum. Barış’ın köşeden sıktığını gördüm hatta sıkarken küfürler etti. Keşke bana sıksaydı da kardeşime sıkmasaydı. Şikayetçi değilim. İlk tartışma sırasında da Kendal orada değildi" dedi.

"BENİ AFFETMENİZİ İSTİYORUM"

Yunus Emre Aydın savunmasında motosikleti kendisinin kullanmadığını, motosikletin arkasında olduğunu söyledi. Arkadaşı Barış’ın da Kendal Yıldız’ı isteyerek öldürdüğüne inanmadığını belirtti. Söz hakkı verilmesi üzerine Barış Gündüz, "Ben çok pişmanım. Maktulün ailesinden ve siz büyüklerimden beni affetmenizi istiyorum. İsteyerek olmadı" dedi.

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"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA AFFETMİYORUM"

Söz alan Barış Gündüz’ün avukatı celse arasında maktulün annesi Ayhan Yıldız’ın şikayetini geri çektiğine dair mahkemeye bir dilekçe sunduğunu belirtti. Ancak duruşmada şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine durumun netleştirilmesini istedi. Buna ilişkin anne Ayhan Yıldız, "Evet ben şikayetimi geri çekmiştim ama sanığı burada görünce kafam karıştı. Şikayetçi değilim ama kendisini de affetmiyorum. Seni Allah’a havale ediyorum" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA