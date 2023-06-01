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Gündem 16 yaşındaki çocuğu boynundan vurdu! Katil yakalandı
Gündem

16 yaşındaki çocuğu boynundan vurdu! Katil yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 19:26:00 -
16 yaşındaki çocuğu boynundan vurdu! Katil yakalandı

Bursa’da 16 yaşındaki çocuğu boynundan vurarak öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 460. Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Arda Emre Siler (16) ile H.K. arasında tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle H.K. yanında bulundurduğu tabanca ile 16 yaşındaki çocuğu boynun vurdu.

Ağır yaralanan Arda Emre Siler müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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