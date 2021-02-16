16 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 90 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 906 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

16 Şubat koronavirüs tablos belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 90 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 652’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34 oldu

Toplamda 31 milyon 748 bin 965 test yapıldı. Bugün yapılan 115 bin 794 testten, 7 bin 906 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 602 bin 34 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 189 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 489 bin 624’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 201 olduğu açıklandı.