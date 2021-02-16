  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 16 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...
Sağlık

16 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:07:00 - 2021-02-16 20:17:12
16 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 90 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 906 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

16 Şubat koronavirüs tablos belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 90 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 652’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34  oldu

Toplamda 31 milyon 748 bin 965 test yapıldı. Bugün yapılan 115 bin 794 testten, 7 bin 906 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 602 bin 34 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 189 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 489 bin 624’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 201 olduğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtlar Vadisi Kaos diye gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos diye gerçekten olacak mı? Show TV’den gelen bilgi kafa karıştırdı!

Kurtlar Vadisi Kaos projesi gündeme gelirken Kenan İmirzalıoğlu’nun diziye katılacağı iddiaları güçlendi. Yazar Sina Koloğlu, Show TV’den ge..
Kore, Japonya ve ABD ortaklık teklif edebilir! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de olabilir
Dünya

Kore, Japonya ve ABD ortaklık teklif edebilir! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de olabilir

Geleceğin petrolü olacağı düşünülen lityumun önemi her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’nin bor madeni açısından zengin olması büyük lityu..
Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik
Dünya

Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Joao Leao, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini ve listede Türkiy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay