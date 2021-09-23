16 milyon haneye giriyoruz

Unilever Yönetim Kurulu Üyesi Toloy Tanrıdağlı, Algida’nın ekonomiye güç kattığını ifade etti. Tanrıdağlı, şöyle konuştu: “Algida olarak sürdürülebilirliği destekliyoruz. Hammadde tedarikçilerinden satış noktalarına önemli bir değer zincirinin parçasıyız. Türkiye genelinde 135 distribütör ve 129 bin perakendeciyle çalışıyoruz. 1990’dan bu yana 10 binlerce çalışanının becerilerinin gelişimine katkıda bulunduk. Değer zincirimiz kapsamında sadece 2020 yılında 21 bin 754 kişiye istihdam sağladık. Algida’nın oluşturduğu her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisi için 22 kişilik istihdamı tetikliyor. Yatırımlarımızla bölgesel gelişime destek oluyoruz.” “Algida, değer zinciri üzerinden baktığımızda Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına 4.2 milyar TL’lik katkı sağladı” açıklamasında bulunan Tanrıdağlı, şu verileri paylaştı:

Cari dengeye katkıda bulunuyor

“Bu; Türkiye ekonomisinde oluşturulan 1.000 TL’lik değerin 1 TL’si, Algida değer zinciri üzerinden ortaya çıkıyor demek. Türkiye’nin 37 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 84’ünü gerçekleştirerek cari açığın azaltılmasına ve ihracatın katma değerinin yükselmesine katkı sunduğumuz için gurur duyuyoruz. Azerbaycan, Dubai, Günay Irak, Gürcistan, Katar, Nahçıvan, Güney Asya ve daha birçok ülkeye ihracat yapıyoruz.”