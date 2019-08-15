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"16. İstanbul Bienali"nin yeni mekanları belirlendi

Bienal bu yıl Pera Müzesi ve Büyükada'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
"16. İstanbul Bienali"nin yeni mekanları belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 14 Eylül- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "16. İstanbul Bienali"nin mekanları belirlendi.

Konuya ilişkin İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Bienal, Pera Müzesi ve Büyükada'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde "Yedinci Kıta" başlığıyla düzenlenen "16. İstanbul Bienali"nde 26 ülkeden 50'nin üzerinde sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alacak.

"Yedinci Kıta" başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alan Bienal, insanların sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji veya arkeolojinin araçlarıyla bakan çalışmalara yer vererek, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor.

İKSV, ayrıca daha önce bienal mekanlarından biri olarak açıklanan Haliç Tersanelerinde, eski binalardaki asbestli malzemelerin temizlik çalışmalarının henüz tamamlanamadığının tespit edilmesi üzerine mekanın değiştirileceğini açıklamıştı.

Yeni mekan arayışı sürecinde MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile yapılan görüşme sonucunda, Tophane'de, 5 numaralı Antrepo binasında yer alan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin "16. İstanbul Bienali" sergi mekanlarından biri olmasına karar verildi.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1937'de Türkiye modern sanatının başlıca eserlerini korumak, geliştirmek ve kamuyla paylaşmak amacıyla kuruldu.

Aynı zamanda 2005'te "9. İstanbul Bienali" ve 2011'de "12. İstanbul Bienali"nin de gerçekleştirildiği 5 numaralı Antrepo binasının müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar 8 yıldır devam ediyor.

Danışmanlığını Vasıf Kortun'un üstlendiği müze, hazırlık sürecinin ardından tasarımı Emre Arolat'a ait yeni binasında 2020'nin bahar sezonunda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

"16. İstanbul Bienali", 14 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:14
  1. 16. İstanbul Bienali

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