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İSLAM 16 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-16 05:11:00 -
16 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِؕ وَمَا يُدْرٖيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرٖيباً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

" İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. “Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır” de. Nereden bileceksin, belki de kıyamet yakında olacak."

(Ahzâb Suresi, 63)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 
TEFSİRİ:

Kimi inanmadığı, kimi merak ettiği için, kimileri alay etmek maksadıyla, bazıları ise korktuğu ve hazır olmak istediği için devamlı kıyamet üzerine konuşurlar, birilerinden onun ne zaman kopacağını sorar dururlar. Hz. Peygamber de bu soruya defalarca muhatap olmuş, bazan kendi sözü (hadis) bazan da âyetlerle şu cevabı vermiştir:

Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini yalnız Allah bilir, bu bilgiyi bana dahi vermemiştir. Siz onu her zaman bekleyin ve imanınızla, güzel ahlâkınız ve davranışlarınızla ona hazır olun, inkârcılar ve zalimler de kıyametin vaktini merak edecek yerde orada kendilerini neyin beklediğini sorup öğrensinler!

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 402
 
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak.

(O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur.

Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur.

Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar."

Kaynak: Tirmizî, Fiten 30


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"Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz.

Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder.

Ancak, daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz."

Kaynak: Buharî, Rikak 39, İstiska 27, Zekât 9; Müslim, İman 248, Ebu Davud, Melahim 12.

 

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