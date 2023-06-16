16 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...
يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِؕ وَمَا يُدْرٖيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرٖيباً
Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla
" İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. “Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır” de. Nereden bileceksin, belki de kıyamet yakında olacak."
(Ahzâb Suresi, 63) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
Kimi inanmadığı, kimi merak ettiği için, kimileri alay etmek maksadıyla, bazıları ise korktuğu ve hazır olmak istediği için devamlı kıyamet üzerine konuşurlar, birilerinden onun ne zaman kopacağını sorar dururlar. Hz. Peygamber de bu soruya defalarca muhatap olmuş, bazan kendi sözü (hadis) bazan da âyetlerle şu cevabı vermiştir:
Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini yalnız Allah bilir, bu bilgiyi bana dahi vermemiştir. Siz onu her zaman bekleyin ve imanınızla, güzel ahlâkınız ve davranışlarınızla ona hazır olun, inkârcılar ve zalimler de kıyametin vaktini merak edecek yerde orada kendilerini neyin beklediğini sorup öğrensinler!
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 402
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak.
(O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur.
Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur.
Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar."
Kaynak: Tirmizî, Fiten 30
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"Güneş, battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz.
Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder.
Ancak, daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz."
Kaynak: Buharî, Rikak 39, İstiska 27, Zekât 9; Müslim, İman 248, Ebu Davud, Melahim 12.