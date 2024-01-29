  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar... Holding patroniçelerine karşılıksız çek şoku!

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi

ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var

O dağın altından petrol fışkırabilir! Bu kez Gabar değil, bölgeye 'petrol denizi' diyorlar

Yunanistan bu haberle çalkalanıyor: F-35'leri Türkiye ile savaşmak için değil, bunun için aldık

Biri bu Birol'a CHP listesinden milletvekili olduğunu hatırlatsın!

İsrail'de utanç anketi! Yüzde 90'ı destek verdi

Avrupa ülkesinden gündemi altüst edecek itiraf: Ne yaparsak yapalım Türkiye F-35’leri de alacak

Japonya'da yabancı işçi sayısında artış var! Korkutan haber yankılandı: Japonya şirketleri acil olarak toplandı
Sağlık 15'inci doğumunda rahatsızlandı imdadına ambulans helikopter yetişti
Sağlık

15'inci doğumunda rahatsızlandı imdadına ambulans helikopter yetişti

Yeniakit Publisher
2024-01-29 07:23:00 -
15'inci doğumunda rahatsızlandı imdadına ambulans helikopter yetişti

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 15'inci doğumunda rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde 15'inci gebeliğinde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, snowtrack ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada anne ve bebeğin ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla sevkin sıkıntılı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi.

Kısa sürede hazırlanan helikopter ambulans Bahçesaray ilçesine giderek, anne ve bebeğini Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!
Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!

Gündem

Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı
Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı

Yerel

Türkiye'de nereden nereye! Ambulans uçak 20 yaşındaki genç için havalandı

Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı
Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı

Yerel

Hastaneden dönen ambulansa tır çarptı

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak hasta bebek için havalandı
Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak hasta bebek için havalandı

Yerel

Türkiye nereden nereye! Ambulans uçak hasta bebek için havalandı

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken çocuk için havalandı
Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken çocuk için havalandı

Yerel

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken çocuk için havalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23