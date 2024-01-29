15'inci doğumunda rahatsızlandı imdadına ambulans helikopter yetişti
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 15'inci doğumunda rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Bahçesaray ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde 15'inci gebeliğinde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, snowtrack ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada anne ve bebeğin ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla sevkin sıkıntılı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi.
Kısa sürede hazırlanan helikopter ambulans Bahçesaray ilçesine giderek, anne ve bebeğini Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.