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Yaşam 158 saat sonra herkesin yüzü güldü! 17 yaşındaki Asya hayata böyle tutundu
Yaşam

158 saat sonra herkesin yüzü güldü! 17 yaşındaki Asya hayata böyle tutundu

17 yaşındaki Asya, depremin ardından geçen 158.saatte enkazdan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 18:34:00 -

Depremin 158'inci saatinde Hatay'da 17 yaşındaki Asya enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan depremde 7'inci günde bir çok ilde arama kurtarma çalışması sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'dan ise 158'inci saatte yine güzel bir haber geldi. Merkez Antakya ilçesi Şükrü Kanatlı mahallesinde çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ses aldı. Bölgede çalışmasını yoğunlaştıran ekipler 17 yaşındaki Asya'ya ulaştı. Genç kız ekipler tarafından sağ olarak enkazdan çıkarılarak insan koridoruyla ambulansa taşındı.

Genç kız hastaneye sevk edilirken, bölgede çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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