15.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًىؕ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?”

(Kıyâmet Suresi - 36) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Özellikle Allah’ın, kendi varlık ve birliği ile kıyamet ve âhiretin kesinliği hakkında bunca açıklamalar yapmasına, kanıtlar ortaya koymasına, ayrıca inkâr edenleri ne büyük azabın ve acıların beklediğini haber vermesine rağmen hâlâ gerçeği kabul etmemekte, Kur’an’ı ve peygamberi tasdik etmemekte direnen, Allah’a kulluğunu arzetmekten kaçınan inkârcı tutum eleştirilmekte, kurtarıcı ilâhî hakikatleri ısrarla reddeden bu nasipsizlerin daha da kabalaşan, küstahlaşan davranışlarından ibretlik örnekler verilmektedir.

O inkârcı tip, vahyi onaylamaya, Allah’a kulluk etmeye yanaşmaz; hakkı, hak davetçisini inatla yalanlamaya kalkışır; ilgi gösterip kulağını ve zihnini söylenenlere açacağı, insafla değerlendireceği yerde, kör bir taassupla gerçeğe sırtını döner, kulağını tıkar, kalbini kilitler. Sûre bu inkârcılara, kendi türünün yaratılış sürecini ve bu muhteşem olayı gerçekleştiren yüce gücü hatırlattıktan sonra bir soru ifadesiyle, bu gücün ölüleri de dirilteceğini bildiren uyarı âyetiyle sona ermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 511-512







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Haklarında yeminle söz söyleyebileceğim üç haslet vardır; iyi belleyiniz!



Sadaka vermekle kulun malı eksilmez.



Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini arttırır.



Dilenme kapısını açan kimseye Allah, fakirlik kapısını açar...”



(Tirmizî, Zühd, 17)