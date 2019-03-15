15.03.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Mart 2019 Cuma 08:14
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ
"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun."
(Tevbe Suresi, âyet:119) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Eğer başına bir iş gelirse, ‘Keşke şöyle yapsaydım; o zaman şöyle olurdu.’ deme.
‘Allah’ın takdiri böyleymiş; O dilediğini yaptı.’ de.
Zira, ‘Keşke şöyle yapsaydım.’ sözü, şeytanın vesvesesine yol açar.”
(Müslim, Kader, 34)
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