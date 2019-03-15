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15.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Mart 2019 Cuma 08:14
15.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ

"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun."

(Tevbe Suresi, âyet:119)              (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Eğer başına bir iş gelirse, ‘Keşke şöyle yapsaydım; o zaman şöyle olurdu.’ deme.

‘Allah’ın takdiri böyleymiş; O dilediğini yaptı.’ de.

 Zira, ‘Keşke şöyle yapsaydım.’ sözü, şeytanın vesvesesine yol açar.”

(Müslim, Kader, 34)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 08:14
  1. 15.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. tevbe 119
  3. doğruluk
  4. doğrularla beraber olmak ayeti
  5. keşke
  6. keşke demek

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