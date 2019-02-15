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15.02.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Şubat 2019 Cuma 09:11
15.02.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰىۜ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ 

 "Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah’a teslim ederse sağlam kulpa yapışmış demektir.

  İşlerin sonu Allah’a varır."

   (Lokman Suresi, âyet:22)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)   

"Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız; sizden yukarı olanlara bakmayınız.

 Çünkü böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur."

(İbni Mâce, Zühd, 9)

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:11
  1. 15.02.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. iyilik
  3. adanmak
  4. Lokman 22
  5. aşağı
  6. yukarı

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