‘15.000 sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi’ haberlerine ilişkin açıklama

Yeni Akit/Ankara

Sığınmacı tartışmalarının devam ederken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden bazı basın yayın organlarında çıkan, “15.000 sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi” haberleriyle ilgili açıklama yapıldı.



Vatandaşlık işlemlerinin tüm uyruklar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sadece geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak vatandaşlık talebi halinde Göç İdaresi Başkanlığındaki ilgili bilgi ve belgeler ilk incelemeler yapılarak Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğüne aktarılarak işlemlere devam edilmektedir. Türk vatandaşlığını kazanma yolları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda çok açık belirtilmektedir. İlgili Kanunun 12'nci maddesine göre milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, terörle irtibatı ve iltisakı olmamaları esas olup işlemlerin her aşamasında bu durum dikkate alınmaktadır. Ayrıca Türk vatandaşlığının kazanılması sürecinde 8 aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir: 1. Başvuru 2. Teknik Çalışma Grubu Incelemesi 3. İl Güvenlik Soruşturması 4. Valilik Komisyonu 5. Dosya Kontrolü 6. Arşiv Araştırması 7. Onay Süreci 8. Tescil Tüm uyruklarda da aynı usul ve esaslar geçerli olup, bu aşamalardan geçildikten sonra Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşı olduktan sonra da milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğini bozan, terörle irtibatı ve iltisaklı oldukları tespit edilenlerin vatandaşlığının iptali yoluna gidilmektedir. Bu tespitler sonrası yapılan değerlendirmeler fert fert yani bireysel olarak yapılmakta olup toplu vatandaşlık iptali söz konusu değildir. Tüm bu işlemler yargi denetimine de tabidir. Hal böyle iken bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan “15 bin sığınmacının vatandaşlığı iptal edildi” haberleri kesinlikle doğru olmayıp, tamamen uydurmadır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğine yönelik tetkik işlemleri Vatandaşlık Kanunu çerçevesinde yıllardır aynı usulle gerçekleşmektedir.