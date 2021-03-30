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Ekonomi 1500 TL destek başvuru nereden yapılacak? 1500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

1500 TL destek başvuru nereden yapılacak? 1500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara devlet çeşitli şekiller de maddi destek yardımı vermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta ve kafe çalışanlarına da maddi destek yardımı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar, 1500 TL maddi desteğe nereden ve nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Peki, 1500 TL destek başvuru nereden yapılacak? 1500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:57:00 -
1500 TL destek başvuru nereden yapılacak? 1500 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lokanta ve kafe çalışanlarına kişi başı 1500 TL maddi destek yardımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamadan sonra 1500 TL para desteğinin ne zaman yapılacağı ve nasıl başvuru yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

1500 TL destek ne zaman yapılacak?

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

1500 TL destek başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Lokanta ve kafede çalışan her işçi için işletmelere de 1.500 TL nakdi destek yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lokanta ve kafe çalışanlarına 1500 TL maddi yardımı yapılacağını bildirdiği desteğe başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Ancak başvurularla ilgili detaylar ve yararlanacak işletmelerin kapsamı henüz açıklanmadı.

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