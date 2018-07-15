THY - Kastamonu
0553 313 94 23

1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

Nisan ayında başlanan sondaj çalışmalarında bin 500 metre derinlikte, 48 derece sıcaklığında jeotermal su bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:24
1500 metrede 48 derece jeotermal su bulundu

Ağrı İl Özel İdaresi ile Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği, havalimanı güzergahında Nisan ayında başlatılan jeotermal su sondaj çalışmasında 1500 metre derinlikte 48 derece sıcaklıkta termal su bulundu.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, jeotermal suyun bulunmasının kentte kaplıca turizminin geliştireceğini söyledi.

18-07/15/agrida-1500-metrede-48-derece-jeotermal-su-bulundu_6763_dhaphoto1.jpg

'KAPLICA SICAKLIĞININ ÜZERİNDE'

Elban, “Bugün tarifi imkansız bir mutluluk içinde olduğumu ve sizin de aynı duyguları paylaştığınızı biliyorum. Geçen yıl eylül ayında il merkezinde jeotermal kaynak bulunduğu konusundaki düşüncelerimizi MTA Genel Müdürlüğü ile paylaştık. Kendileri uzman ekiplerini ilimize gönderdiler. 2 aylık bir etüt çalışması gerçekleştirdiler ve bulunduğumuz alanda sondaj kararı verildi. Nisan ayında sondaj çalışması başladı. Bu çalışma neticesinde arzu ettiğimiz miktar ve derecenin üzerinde jeotermal su kaynağına ulaşıldı. İl Özel İdaresi ve MTA Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol uyarınca 3,4 milyon liralık bir maliyet oluştu. Çıkan jeotermal suyun sıcaklığı 48 derecedir. Kaplıca için gerekli olan sıcaklığın üzerinde bir derecedir. Kuyuda, saniyede 38 litre su bulunmaktadır. Bu su kaynağıyla 30 civarında otel ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak miktara tekabül ediyor. Hiçbir enerji ve motor kullanmadan da artezyen yaparak 20 litre su kendiliğinden çıkmaktadır. İlimiz ekonomisi ve istihdamı için çok önemli bir proje ve kaynak olduğunu, ilimiz için bir güç olduğunu değerlendiriyoruz. Burada yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza bol kazanç, çalışacak kişilere de iyi bir iş ortamı olmasını diliyorum. Konum itibari ile kuyunun bulunduğu alan çok değerli ve stratejik bir alanda. Havaalanına yürüme mesafesinde. Bizim temel iddiamız şuydu, bu jeotermal bölgeye havaalanından gelen insanların yürüyerek gelebilecekleri bir alan oluşturmak. Bu iddiamızın doğruluğunu ispatlamak için yıl sonuna kadar 140 metrelik bir köprü yapıyoruz. Bu alanı hemen Ağrı-Van karayoluna kestirmeden bağlıyoruz" diye konuştu.

18-07/15/agrida-1500-metrede-48-derece-jeotermal-su-bulundu_6763_dhaphoto2.jpg

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:24
  1. Van
  2. Ağrı
  3. ağrı
  4. nisan
  5. sondaj
  6. kaplıca
  7. jeotermal su

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da korkudan tarlanın içine giremiyorlar
    1. Konya'da korkudan tarlanın içine..
    2. Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1..
    3. Başkentte duygu dolu anlar!
    4. 1500 metrede 48 derece jeotermal su..
    5. Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi
    6. Şeker üretiminin tarihine ışık tutuyor
    7. Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında..
    8. Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    9. 15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok
    10. Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası..
    11. Bakan Varank'tan 15 Temmuz açıklaması!..
    12. Darbecilerin 'kafasına sıkılsın'..
    13. Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet
    14. BOREN'in görev, yetki ve..
    15. Yerli insansız savaş uçağı 2023’te..
    16. Rize’de hortum panikletti
    17. Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    18. Her zaman hazırız
    19. Birkaç dakikada tank sürmeyi öğrendi,..
    20. Gökyüzünde '15 Temmuz’u..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri