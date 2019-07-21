0553 313 94 23

150 yıllık proje Karadeniz’de stratejik konuma sahip olacak

Osmanlı Padişahı Sultan 2.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:34
150 yıllık proje Karadeniz’de stratejik konuma sahip olacak

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.


Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu’da Genel Üretim Raporu” doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.



Deniz yolu karayolu, havayolu ve demiryolu ile desteklenecek


Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün ortasında bulunan limanın bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global’in Zonguldak Havalimanı’na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Karadeniz’in en niteliklisi ve en donanımlısı olması planlanan 25 milyon ton kapasiteli limanın Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olması bekleniyor.


Ankara’nın denize açılan kapısı olacak olan Filyos Projesi, diğer ticaret ağlarının da Karadeniz’le birleşmesiyle çağdaş limancılık hizmetine olanak sağlayacak. Bölgeye ve ülkeye stratejik ve ekonomik katkı sağlanması beklenen projenin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.



Bakan Varank: "750 milyon dolarlık ihracat öngörüyoruz"


Önceki gün Zonguldak ziyareti kapsamında Filyos Liman inşaatını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer vermişti:


"Burası Filyos Limanı, alt yapı anlamında fiziki gerçekleştirme yüzde 80 seviyesini aşmış durumda. Burası tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından bir tanesi olacak. Buradan Karadeniz’e, sonra da dünyaya açılan kapı olarak biz burayı göreceğiz. Burası hem Bartın’a, hem Karabük’e hem de Zonguldak’a hizmet edecek önemli bir liman. Aynı zamanda demiryolu bağlantılarıyla, karayolu bağlantılarıyla bölgemizin, hatta Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. Hemen liman bölgesinin arkasında endüstri bölgemiz var. Filyos Endüstri Bölgesi de üç ilimizin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacak bir projemiz. Endüstri Bölgesi’nin arkasında bir serbest bölgemiz var, arkasında da genişleme alanımız var. Bu bölgeyi biz nitelikli demir çelik yatırımları için bir merkez haline getirmek istiyoruz. Burayı Türkiye’nin kalkınan, üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Burası tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat öngörüyoruz. Şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor. Planların tamamlanması askı sürecinde sonra yatırımlarını yapmak istiyorlar. Oldukça istekli firmalarımız var."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    1. Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    2. Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya..
    3. Sivas'ta otomobil şarampole uçtu! 2'si..
    4. Bakan Selçuk: ”İnşallah okullar..
    5. Ritmik Cimnastik Dünya Gençler..
    6. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı
    7. Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci..
    8. 150 yıllık proje Karadeniz’de..
    9. Bursa’da Geyikli Baba anıldı
    10. Zidane Bale'in takımdan ayrılacağını..
    11. Giresunspor'un ikinci etap kampı..
    12. Kamyonet, 8 metreden dereye düştü!..
    13. Hani Kaymakamlığı talimatı ile..
    14. İngiltere Maliye Bakanı’ndan canlı..
    15. Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına..
    16. SDG Komutanından Türkiye’ye küstah..
    17. Denizde boğulan 9 yaşındaki çocuk..
    18. Dünya Beyin Günü’nde halka açık eğitim
    19. Terör uzmanı Muğlu: "Erbil’deki..
    20. Burhaniye’de engellilerin yol çilesi
    21. Başkan Çetin, “Kadın Dostu Kent..
    22. İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab,..
    23. Vali Sonel, makam aracını düğün için..
    24. “Kokuşmuş yazı”ya “Profesör” tepkisi:..
    25. Motosikletlerin korkulu rüyaları..
    26. Şüheda Camisinde sona gelindi
    27. Üst sınıfa ŞEGEM ile hazırlanıyorlar
    28. Yeşilyurt Belediyesi TKB heyetini..
    29. Büyükşehir kendi fidanını üretiyor
    30. Milletvekili Esgin: "Bursa Havaalanı..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi