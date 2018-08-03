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15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur var

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevli 226 memurdan 81’inin hiç işe gitmeden maaş aldıkları öğrenildi. Aralarında il müdür yardımcılarının da bulunduğu şahıslardan bazılarının ise 15 yıldır işe gelmediği kaydedildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:55
15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur var

OSMAN YİĞİT/ANKARA

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevli 226 memurdan 81’inin hiç işe gitmeden maaş aldıkları öğrenildi. Aralarında il müdür yardımcılarının da bulunduğu şahıslardan bazılarının ise 15 yıldır işe gelmediği kaydedildi. Her pazartesi gelip bir önceki haftanın imzalarını atan şahıslardan, ‘ölüm kalım olur’ diye peşin imza alınmadığı vurgulandı.

Akit’in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı G. Ö. 2 yıldır göreve gelmeden maaş alıyor. Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden geçici görevle Ankara’ya gelen ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı koltuğunu işgal eden E. T. en az 3 yıldır göreve gelmeden maaş alıyor. Yine Afyonkarahisar’dan geçici görevle Ankara’da görevlendirilen bir başka İl Müdür Yardımcısı K. Y. da 3 yıldır göreve gelmeden maaş almaya devam ediyor.

Araştırmacı H. A. 2003’den bu yana 15 yıldır, Araştırmacı H. C. 10 yıldır ve Uzman S. Y. 15 yıldır işe gelmeyen isimler arasında..

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde işe gelmeden maaş alan 81 personel, toplam 226 personelin yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ediyor. En düşük maaşın 5 bin TL olduğu düşünüldüğünde ve bu personellerin devlete diğer maliyetleri dikkate alındığında her ay kamu bütçesinden yüzbinlerce TL heba olmuş oluyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:55
  1. Kütahya
  2. Afyon
  3. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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  • BELEDİYELERDE AYNISI VARBELEDİYELERDE AYNISI VAR45 dk önce
    BELEDİYELERDE DE BU OLAY ÇOK.ADFAM MÜDÜR UFAK Bİ HATADA DERHL MÜDÜRLÜKTEN ALINIYOR.ESKİ MÜDÜR OLDUĞU İÇİN BAŞKA İŞ VERİLEMİYOR.BİR ODA VE BİR BİLGİSAYAR VERİLİYOR ÖNÜNE AKŞAMA KADAR LAK LAK OYUN NETTE SÖRF LE GEÇİRYOR GÜNLERİNİ VE MAAŞINIDA AYNEN ALIYOR.BUNU GÖRMEK VE ENGELLEMEK LAZIM.
  • maraşlımaraşlı45 dk önce
    Payıma düşen kadarı haram zehir zıkkım vede hastahane parası olsun , ayrıca cehennemin dibine kadar yolunuz var haramzade münafıklar tühh Allah cc belanızı versin
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