1.5 yıl önce evinde ölen adamı böyle buldular
Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir adamın öldüğü 1.5 yıl sonra fark edildi.
Bir apartmanda yaşayan 70 yaşındaki L. B.’nin komşuları evden garip kokular gelmeye başlayınca durumdan şüphelenip yetkililere haber verdi. Polisler kapıyı çalmalarına rağmen içeriden cevp alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi.
Eve giren polisler karşılarında şok edici bir manzarayla karşılaştı. Yetkililer adamın cansız bedeninin kanepe üzerinde çürüdüğünü fark etti.
Yapılan incelemeler neticesinde B.’nin yaklaşık 1.5 yıl önce kanepe üzerinde öldüğü ortaya çıktı.
Evde tek yaşayan adamın öldüğü kanepede kalıntılar, bere ve kumanda bulundu.