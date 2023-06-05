  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 1.5 yıl önce evinde ölen adamı böyle buldular
Dünya

1.5 yıl önce evinde ölen adamı böyle buldular

Yeniakit Publisher
2023-06-05 16:51:00 -
1.5 yıl önce evinde ölen adamı böyle buldular

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir adamın öldüğü 1.5 yıl sonra fark edildi.

Bir apartmanda yaşayan 70 yaşındaki L. B.’nin komşuları evden garip kokular gelmeye başlayınca durumdan şüphelenip yetkililere haber verdi. Polisler kapıyı çalmalarına rağmen içeriden cevp alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi.

Eve giren polisler karşılarında şok edici bir manzarayla karşılaştı. Yetkililer adamın cansız bedeninin kanepe üzerinde çürüdüğünü fark etti.

Yapılan incelemeler neticesinde B.’nin yaklaşık 1.5 yıl önce kanepe üzerinde öldüğü ortaya çıktı.

Evde tek yaşayan adamın öldüğü kanepede kalıntılar, bere ve kumanda bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23