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Dünya 15 yaşındaki Rus pilota soruşturma
Dünya

15 yaşındaki Rus pilota soruşturma

Uluslararası Otomobil Federasyonu, ödül töreninde Nazi selamı veren Rus sürücü Artem Severiukhin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 20:42:00 -
15 yaşındaki Rus pilota soruşturma

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ödül töreninde Nazi selamı veren Rus sürücü Artem Severiukhin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, gençler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Karting Şampiyonası'nın Portekiz'deki ilk yarışını kazanan Severiukhin için açılan soruşturmaya gerekçe olarak ödül töreninde "kabul edilemez davranış" sergilemesi gösterildi.

Ward takımı da Instagram hesabından, pilotları Severiukhin'in sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.

15 yaşındaki sürücü, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rus sporculara getirilen yasaklardan dolayı şampiyonada İtalyan bayrağı altında yarışıyordu.

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