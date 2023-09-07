15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği motor kazası kamerada!
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 2 Eylül'de meydana gelmişti. A.K. yönetimindeki otomobil ve Y.E.A yönetimindeki motosiklet trafik lambalarının gayri faal olduğu Sanayi kavşağında çarpıştı.
Kazanın ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, oradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Y.E.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet ve otomobilin çarpışmasının ardından motosikletin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.