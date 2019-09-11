0553 313 94 23

15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı

Denizli’de tecavüze uğrayan, ancak uğradığı cinsel istismarı zorla evlendirme korkusu yüzünden ailesine söyleyemeyen genç kız, ikinci defa tecavüze uğrayınca durumu ablasına anlatarak şikayetçi oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 23:52
15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden şahıs tutuklandı

Denizli’de tecavüze uğrayan, ancak uğradığı cinsel istismarı zorla evlendirme korkusu yüzünden ailesine söyleyemeyen genç kız, ikinci defa tecavüze uğrayınca durumu ablasına anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine açılan davada olayı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.


Denizli’de yaşayan H.Ç. isimli 15 yaşındaki genç kız iddiasına göre, geçtiğimiz 2018 Kurban Bayramı’nda aile üyeleri mezarlık ziyaretine gittikleri esnada evlerine odunluk kısmından zorla giren ve uzaktan akrabaları olan 17 yaşındaki Ü.A.’nın tecavüzüne uğradı. Olayın ardından zorla evlendirilme korkusu nedeniyle durumu kimseye anlatmayan H.Ç., sonrasında kaderine razı olarak sustu. Ü.A., olaydan 7-8 ay sonra ise iddialara göre sosyal medya üzerinden H.Ç. ile tekrar bağlantıya geçmeye çalışarak mesajlar attı. Mahkeme tutanaklarına da delil olarak giren mesajlarda Ü.A.’nın, H.Ç.’ye atfen ‘ben seni sevdim, sadece benim olmanı istedim. Sen hamile misin? Doğru mu? Söyle! Ben sana bir şey yapmayacağım, sadece arkadaş kalalım’ yazdı. H.Ç. ise kendisine gönderilen mesajlara cevap vermeyince bu defa Ü.A., iddialara göre, 2019 yılı Şubat ayında H.Ç.’nün öğrenim gördüğü okula giderek kendisine ‘baban seni öldürecek sana bir şey söylemem lazım’ deyip, kolundan sürükleyerek bahçelik bir alana götürdü. H.Ç.’nin iddiasına göre Ü.A., burada bir kez daha kendisine tecavüz etti.



Sanık hakkında tecavüz ve 3 ayrı suçtan dava açıldı


İkinci tecavüzün ardından daha fazla dayanamayan H.Ç., olayı ablasına anlatınca ailesi her şeyi öğrendi. Kızının başına gelenleri öğrenen baba Ü.Ç. ise Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, Ü.A. hakkında 28 Şubat 2019 tarihinde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve şantaj’ Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçlaması ile iddianame hazırladı. Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul ederek Ü.A. hakkında dava açtı. Görülen ilk duruşmada Ü.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sanığın savunmasını akrabaları yalanladı


Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ü.A. ise H.Ç.’nin belirttiği bayram günü kendisinin Aydın Kuşadası’nda olduğunu söyledi. Bunu çekilen fotoğrafları ve aile üyeleri ile kanıtlayabileceğini ifade eden Ü.A.’nın bu beyanını ise H.Ç.’nin bayramdaki tecavüz olayının yaşandığı anlarda eve bayram ziyareti için gelen yakın akrabaları yalanlayarak Ü.A.’nın o gün odunluktan çıktığını ve H.Ç.’nin de tedirgin olduğunu söylediler. Tanıklar H.Ç.’nin ayrıca kendilerinin eve gelmesinden sonra lavaboya girdiğini ve yaklaşık yarım saat oradan çıkmadığını sonrasında ise kendisini odasına kapatarak gün boyu oradan çıkmadığını dile getirdiler.



“Bir bahçede bana yine tecavüz etti”


Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine zor da olsa başından geçenleri anlatan H.Ç., şahsın iki defa tecavüzüne uğradığını iddia etti. H.Ç., “Kurban Bayramı günü evde yalnızdım. Uzaktan akrabamız olan Ü.A. eve geldi ve ‘bir şey söylemek istiyorum’ dedi. Ben kapıyı açmadım sonra zorla içeri girdi ve bana tecavüz etti. Birkaç ay geçtikten sonra sosyal medya uygulamasından bana mesaj attı ama ben cevap vermedim. Şubat ayı akşam saatlerinde okula gelip beni sürükleyip birkaç arazi geçtikten sonra bir bahçede bana yine tecavüz etti” dedi.


İlk uğradığı tecavüzde ailesinden korktuğu için şikayetçi olamadığını kaydeden H.Ç., bu olaydan sonra birkaç defa kendisini öldürmek istediğini ancak buna da cesaret edemediğini dile getirdi. Ü.A. ile evlendirilme korkusundan dolayı olayı kimseye anlatamadığını dile getiren H.Ç., “Olayı daha sonra ablama söyledim, o da aileme anlattı. Ben Ü.A.’nın en yüksek cezayı almasını istiyorum” dedi.



“Ben utanmamalıyım bana bu zulmü yapan kişi utanmalı”


Bu tür olaylara maruz kalan kişilerin muhakkak güvenlik güçleri ya da adli mercilere başvurmasını da isteyen H.Ç., olayları kendi başlarına çözemeyeceklerini de aktardı. Olanların üstlerinde büyük bir yük olacağını aktaran H.Ç., şunları söyledi:


“Bir kez yapan şahıslar (cinsel istismarı) tekrar uygulayabilir. Ben ölmeyi düşündüm ama bu doğru bir karar değil. ‘Ben utanmamalıyım bana bu zulmü yapan kişi utanmalı’ dedim diyerek ölmekten vazgeçtim.”



“Kızımı kesinlikle kurda kuşa yem etmedim, etmem de”


Baba Ü.Ç. de olayı duyduktan sonra kızına sahip çıktığını ve hukuk mücadelesi başlattıklarını vurguladı. Kızına sonuna kadar sahip çıkacağını belirten Ü.Ç., “Özellikle kız babalarına sesleniyorum evlatlarına sahip çıksınlar ve benim yaşadığım herkesin başına gelebilir bu yüzden dikkatli olsunlar. Bu tür olaylarda yaşandığını aileler kızlarına sahip çıksınlar. Sahip çıkmazlar ise kızları geri dönüşü olmayan yollara girer. Ben bunun mücadelesini Şubat ayından bu yana yapıyorum. Kızımı kesinlikle kurda kuşa yem etmedim, etmem de... Çocuklarımızı bu tür olaylardan dolayı dışlamayalım, toplum olarak çok ön yargılıyız. Bizim amacımız kızıma bunu yapanın en yüksek cezayı alması ve cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.


Olayın ardından tutuklanan Ü.A.’nın ise kaldığı cezaevinde tutukluluk hali devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 23:52
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    1. Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan..
    2. HDP il binası önünde eylem yapan..
    3. Kocaeli’de kız kavgasında kan aktı: 1..
    4. Grönland'da buzul koptu: 1 ölü, 2 kayıp
    5. Çarpışan otomobillerden biri..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019
    7. Belçika Ordusu kriz yöneticisi arıyor
    8. Kuşadası’nda 13’ü çocuk 45 düzensiz..
    9. Dünya bu görüntüleri konuşuyor!..
    10. Çorum’da kan donduran olay
    11. 15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden..
    12. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye..
    13. Trump’tan İran’a ambargonun yumuşatma..
    14. Anadolu Mektebi öğrencileri "Cengiz..
    15. ABD basınında Bolton’un görevden..
    16. Osmaniye Emniyeti’nden not bırakıp..
    17. İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit..
    18. ABD'den Polonya'ya 6,5 milyar dolar..
    19. Çorum sallanıyor! Art arda iki deprem
    20. Okula alkollü gelen öğretmen açığa..
    21. İYİ Parti'de deprem! 4 il için kayyım..
    22. Başkentte çocuk koruma evlerinin..
    23. Gloria Kupası: Anadolu Efes: 100 -..
    24. Arda Turan kararına çok sert tepki!..
    25. Cezayir genelkurmayından seçim mesajı
    26. Orman yangınlarına karşı itfaiye..
    27. 14. Contemporary Istanbul ön izlemeyle..
    28. Gloria Kupası: Teksüt Bandırma: 108 -..
    29. Bakan Mustafa Varank, EBRD Başkanı..
    30. Erdoğan'ın adımı sonrası resmen..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...