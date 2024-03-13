  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Yeni kavganın fitilini ateşledi! Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler

Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler! Şebeke suyunu öven mansur suçüstü oldu

Sadece 1 yıl önce bakın ne demiş! Para kuleleri sonrası viral olan Ekrem videosu

'Ciddi problem var' diyen İslam Memiş gram altındaki riski açıkladı

Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu

İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti

‘Osmanlı’dan beri ilk kez oluyor” diyerek paniklediler! ABD Yayın organından ses getiren Türkiye itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan duyurdu: Gabar petrolünden müthiş haber

Şırnak'ta konuşan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Gayeleri ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir
Yerel 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Yerel

15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-03-13 23:50:00 - 2024-03-13 23:56:08
15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya’nın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun tabancayla vurduğu amcası hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Durak (33) ile kardeşi arasında arazi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan Gökhan Durak’ın yeğeni 15 yaşındaki A.D. tabancayla ateş ederek amcasını vurdu.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Gökhan Durak, kurtarılamayarak hayatını kaybederken, A.D. olay yerinden kaçtı. Şüpheli yeğenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

28 yılda 26 kaza geçirdi! "Kem gözlerin kurbanı oldum"
28 yılda 26 kaza geçirdi! "Kem gözlerin kurbanı oldum"

Gündem

28 yılda 26 kaza geçirdi! "Kem gözlerin kurbanı oldum"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı! Kaza hakkında çarpıcı detay
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı! Kaza hakkında çarpıcı detay

Aktüel

4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı! Kaza hakkında çarpıcı detay

Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı
Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı

Gündem

Eylem Tok ve katil oğlunun ölümlü trafik kazasında sıcak gelişme! Tutuklandı

Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Yerel

Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23