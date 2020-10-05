15 yaşında dağa kaçırılan Destan dehşeti böyle anlattı

Adı Destan, 21 yaşında. PKK onun ömründen 4,5 yılını, yani çocukluğunu aldı. 15 yaşındayken terör örgütü tarafından kandırıldı, önce Cudi Dağı'na sonra Suriye'ye götürüldü. Lise 1'e gidiyordu, her şeyi yarım kaldı. Destan terör örgütü PKK'da yaşadığı tecavüzü, gördüğü intiharları anlattı. 4,5 yılın sonunda Destan artık 2 arkadaşıyla kaçmayı kafaya koydu. Örgütün arabasını ve telefonunu alıp kaçmayı başardılar.

Destan o telefonla ailesine ulaştı. Yıllardır evlatlarından haber almayan ailesi sevinçle jandarmaya haber verdi ve koordinatlar belirlendi.

Destan herhangi bir eyleme katılmadığı için 5 ay cezaevinde kaldı, 2019'da çıktı.