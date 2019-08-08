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1.5 tonluk ’S-400’ 17 bin 250 TL’ye satıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyfi Keyvan, 20 bin TL istediği ’S-400’ ismini verdiği kurbanlık boğayı hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye sattı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:14
1.5 tonluk ’S-400’ 17 bin 250 TL’ye satıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyfi Keyvan, 20 bin TL istediği ’S-400’ ismini verdiği kurbanlık boğayı hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye sattı.


Arıcı köyünde hayvancılık yapan Seyfi ve İbrahim Keyvan kardeşler, 1.5 ton ağırlığında olan simental cinsli ’S-400’ isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 3 senedir S-400’e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, boğasının fiyatını 20 bin TL olarak belirledi.


Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan, boğasının bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için bu ismi koyduğunu ifade etti.


"S-400 isimli boğa kendi buzağımız" diyen Keyvan, "3 yaşında ve 3 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum. Aldığım günden bu zaman kadar özel olarak ilgilendim. Şu anda 1.5 ton ağırlığa ulaştı" dedi.


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika’ya kafa tutarak S-400’leri Türkiye’ye getirdi. Bizim boğamız da bu civardaki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk" diyen İbrahim Keyvan ise, boğasını fiğ, arpa ve yonca ile besledikleri söyleyerek, boğanın son derece sağlıklı olduğunu ifade etti. "Böyle hayvan yetiştirmekten gurur duyuyorum" diyen Keyvan, "Gece gündüz sürekli hayvanlarla ilgileniyoruz. Bu iş sevilmeden yapılmaz. Mesleğimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.


20 bin TL istenilen S-400 isimli boğa hayvan pazarında 17 bin 250 TL’ye Akçay Mahallesi Muhtarı Fehmi Vargeloğlu’na satıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:14
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