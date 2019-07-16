15 temmuz’un Başkomutanı Erdoğan: Allah tuzaklarını başlarına geçirdi

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Beştepe’de düzenlenen anma törenine katıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla birlikte çelenk bırakıp dua eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazilerle bir süre sohbet ettikten sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii’ne geçti. Daha sonra yeni emniyet binasının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

“FETÖ’cülerin kollarını kestik”

Ankara’da yeni emniyet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kimi zaman 3-5 gözü pek polisimiz FETÖ’cü hainler tarafından işgal edilen yerleri ele geçirerek darbecilere kök söktürdüler. Darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden Turgut Aslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelen isimlerden birisi oldu. Polis teşkilatımız 15 Temmuz’da adeta tarih yazdı. FETÖ’cülerin her türlü saldırılarına karşı dik duran vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. FETÖ’cüler acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan, fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar” dedi.

Atatürk Havalimanı’nda toplanan on binlere seslendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe de katılan Erdoğan, burada toplanan on binlerce kişiye seslendi.

“Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir darbe girişiminin yapanların yanına kâr kalmadığını vurguladı ve “15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi” diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler dayanışma vakfı kuruluyor

Erdoğan, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile bu devletin teminatı altında olsun. Bu vakfımız aracılığı ile şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi yürüteceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.