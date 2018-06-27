15 Temmuz'u izleyen Kılıçdaroğlu koltuk sevdası için harekete geçti

15 Temmuz'da darbecilerin önünden geçerek güvenli bir evde kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu, koltuk sevdası için partilileri desteğe çağırdı.

Parti Genel Merkezi önünde oturma eyleminin devam etmesinin üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine destek verecek kişilerin otobüslere doldurularak Genel Merkeze göndermesi için talimat verdi.

SMS ATTILAR

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel de 'Acil' başlıklı bir mesaj gönderilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli dava arkadaşlarım, gün partimize, parti genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'an sahip çıkma günüdür. Ak Parti ve Ak Parti zihniyetli insanların partimizi dizayn etmesine izin veremeyiz. Yarın genel merkez önünde tüm parti örgütlerimiz ile genel başkanımıza destek olacağız. Bugün gece yarısı saat: 00:00'da Perşeme Pazarında toplanarak Ankara'ya hareket edilecektir. Haydi gün birlik olma, oyunları bozma günüdür! Tüm dava arkadaşlarımı bekliyorum!"

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmak için 26.06.2018 bugün saat 23:40'da Ankara'ya CHP Genel Merkeze gidiyoruz. Katılmak isteyen tüm üyelerimizi bekleriz. Araçlarımız saat 23:40'da Bayraklı Belediyesi önünden hareket edecektir. Bilgilerinize..." diye mesaj atıldı.