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15 Temmuz'u izleyen Kılıçdaroğlu koltuk sevdası için harekete geçti

15 Temmuz günü darbeyi izleyen Kılıçdaroğlu, koltuk tehlikeye girince CHP'lileri SMS ile Genel Merkeze çağırdı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:43
15 Temmuz'u izleyen Kılıçdaroğlu koltuk sevdası için harekete geçti

15 Temmuz'da darbecilerin önünden geçerek güvenli bir evde kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu, koltuk sevdası için partilileri desteğe çağırdı.

Parti Genel Merkezi önünde oturma eyleminin devam etmesinin üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine destek verecek kişilerin otobüslere doldurularak Genel Merkeze göndermesi için talimat verdi.

SMS ATTILAR

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel de 'Acil' başlıklı bir mesaj gönderilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli dava arkadaşlarım, gün partimize, parti genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'an sahip çıkma günüdür. Ak Parti ve Ak Parti zihniyetli insanların partimizi dizayn etmesine izin veremeyiz. Yarın genel merkez önünde tüm parti örgütlerimiz ile genel başkanımıza destek olacağız. Bugün gece yarısı saat: 00:00'da Perşeme Pazarında toplanarak Ankara'ya hareket edilecektir. Haydi gün birlik olma, oyunları bozma günüdür! Tüm dava arkadaşlarımı bekliyorum!"

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmak için 26.06.2018 bugün saat 23:40'da Ankara'ya CHP Genel Merkeze gidiyoruz. Katılmak isteyen tüm üyelerimizi bekleriz. Araçlarımız saat 23:40'da Bayraklı Belediyesi önünden hareket edecektir. Bilgilerinize..." diye mesaj atıldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:43
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  9. Kemal Kılıçdaroğlu protesto

YORUM YAZ

  • YükselYüksel5 sa önce
    Yav bu adam da Reisi taklit ediyor. Kusura bakma Reisin dudağından çıkacak tek kelime ile Türkiye ayağı kalkar. Ama senin gibi itibarsızlarla çok zorrr..
  • nn5 sa önce
    Kilictar oğlu hinlik peşindebu işi gezi provasısonunda AZDİRMAYA çalışmasıngezicigezici gezicisürüyü tamamlayıncaseyipleyebilir taşkınlık yapmaihtimaline karşı teyakkuzda olmalıbozgunculuk yapacağı şu kelimeden saklı AKP ye bizi dizayn ettirmeyecegizdiyorfitnenin ayak sesi bu
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş6 sa önce
    buna desteğe gidenlerde aynı keMAL gibi kafaları çalışmayan yada menfaatleri olan MALLAR yani.chpkk da kıral faruk yönetimi var atatürkçülük vede demokrasi maskeleridir.
  • Abdullah.Abdullah.6 sa önce
    Bunların hayatı Ak Parti ve Erdoğan, Allah CHP zihniyetini çürütsün, amin!
  • kemalkemal5 sa önce
    ak-parti senin orada oturmani ister.çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş...
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