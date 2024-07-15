  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 15 Temmuz’dan Gazze’ye özgürlük için pedal çevir
Gündem

15 Temmuz’dan Gazze’ye özgürlük için pedal çevir

Yeniakit Publisher
2024-07-15 09:15:00 -
15 Temmuz’dan Gazze’ye özgürlük için pedal çevir

15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde Gazze’nin özgürlüğü için Beşiktaş Dolmabahçe’den 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na bisiklet turu düzenledi.

Tura katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan da bisiklet sporcularıyla birlikte bisiklet sürdü.

 

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'nin özgürlüğü için Beşiktaş Dolmabahçe'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turuna Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye –Filistin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile çok sayıda bisiklet sporcusu katıldı.

 

Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan 15 Temmuz’dan Gazze’ye özgürlük için pedal çevir başlığı ile bir paylaşım yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Dolmabahçe’den başlayıp 15 Temmuz şehitler anıtına giden Turan’ın paylaşımı şöyle…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği Dolmabahçe’den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtına kadar süren “Özgürlük İçin Pedalla organizasyonuna Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak’la birlikte katıldık.

15 Temmuz’ da milletimizin çıplak elleriyle üzerlerine çevrilen namlulara karşı iman dolu göğüsleriyle durarak emperyalistlerin oyunlarını bozduğu gibi bugünde Gazzeli yiğitler de aynı emperyalistlere karşı kahramanca direniyorlar.

Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun!

Hasan Turan'dan iktidarı 'Filistin' konusunda eleştirenlere tokat gibi cevap!
Hasan Turan'dan iktidarı 'Filistin' konusunda eleştirenlere tokat gibi cevap!

Siyaset

Hasan Turan'dan iktidarı 'Filistin' konusunda eleştirenlere tokat gibi cevap!

Konu Gazze olunca gözyaşlarını tutamadı! Ak Parti Milletvekili Hasan Turan "ABD’de yargılanmalı"
Konu Gazze olunca gözyaşlarını tutamadı! Ak Parti Milletvekili Hasan Turan “ABD’de yargılanmalı”

Gündem

Konu Gazze olunca gözyaşlarını tutamadı! Ak Parti Milletvekili Hasan Turan “ABD’de yargılanmalı”

Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır
Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

Gündem

Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır

Suudi Arabistan bir ‘kefiye’ye yenik düştü! İstanbul Milletvekili Hasan Turan Kabe’de böyle gözaltına alındı
Suudi Arabistan bir ‘kefiye’ye yenik düştü! İstanbul Milletvekili Hasan Turan Kabe’de böyle gözaltına alındı

Gündem

Suudi Arabistan bir ‘kefiye’ye yenik düştü! İstanbul Milletvekili Hasan Turan Kabe’de böyle gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23