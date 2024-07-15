Tura katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan da bisiklet sporcularıyla birlikte bisiklet sürdü.

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'nin özgürlüğü için Beşiktaş Dolmabahçe'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turuna Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye –Filistin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile çok sayıda bisiklet sporcusu katıldı.

Ak Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan 15 Temmuz’dan Gazze’ye özgürlük için pedal çevir başlığı ile bir paylaşım yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Dolmabahçe’den başlayıp 15 Temmuz şehitler anıtına giden Turan’ın paylaşımı şöyle…

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Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği Dolmabahçe’den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtına kadar süren “Özgürlük İçin Pedalla organizasyonuna Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak’la birlikte katıldık.

15 Temmuz’ da milletimizin çıplak elleriyle üzerlerine çevrilen namlulara karşı iman dolu göğüsleriyle durarak emperyalistlerin oyunlarını bozduğu gibi bugünde Gazzeli yiğitler de aynı emperyalistlere karşı kahramanca direniyorlar.

Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun!