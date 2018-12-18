15 Temmuz'da darbeci albay astlarına tatbikat yalanı uydurmuş!

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekilerle taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski teğmen Eray Çekerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada yargılanması devam ederken, dosyasının ayrılıp bu davayla birleştirildiğini söyledi.

'Tatbikat var' deyip kandırdı'

Darbe girişiminden bir gün önce, görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığına eski albay Murat Korkmaz tarafından çağrıldığını belirten Çekerek, Korkmaz'ın, 15 Temmuz'da tatbikat olacağını belirterek, Muhafız Alayında olmasını emrettiğini söyledi.

Çekerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına gittiğinde eski albay Murat Korkmaz'ın, Özel Kuvvetler personelini topladığını, silah ve çelik yelek dağıttıktan sonra yine Korkmaz'ın sevk ve idaresinde sivil araçlarla Genelkurmaya gittiklerini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine bölgeye gittiklerini dile getiren Çekerek, karargaha girdikten sonra Korkmaz'ın kendisini nizamiyede görevlendirdiğini beyan etti.

İç Hizmet Kanunu'na göre hareket ettiğini düşündüğünü savunan Çekerek, albay Murat Korkmaz'ın kendisini "tatbikat" bahanesiyle kandırdığını ileri sürdü.

Nizamiyede kaldığı süre boyunca silah kullanmadığını ve kimseye ateş etmediğini iddia eden Çekerek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.