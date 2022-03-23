  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya 15 Temmuz'a direnmeseydik belki de o zirvenin şeref konuğu olurduk
Medya

15 Temmuz'a direnmeseydik belki de o zirvenin şeref konuğu olurduk

Salih Tuna, ABD Başkanı Biden'ın, "Global Demokrasi Zirvesi"ne katılacak 106 ülkenin arasında Türkiye'nin yer almayacağına dair haberlere muhalif güruhun çok sevindiğini hatırlattığı yazısında, "Global Demokrasi Zirvesi'ne davet edilsek ne olur, edilmesek ne olur? Malumunuz, Başkan Erdoğan'ın başarılı dış politikası sayesinde Türkiye'nin Atlantik kampında kıymeti arttı. Liderler Erdoğan'ı ziyaret yarışına girdiler. Ankara adeta yol oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 09:59:00 -
15 Temmuz'a direnmeseydik belki de o zirvenin şeref konuğu olurduk

Salih Tuna, ABD Başkanı Biden'ın, "Global Demokrasi Zirvesi"ne katılacak 106 ülkenin arasında Türkiye'nin yer almayacağına dair haberlere muhalif güruhun çok sevindiğini hatırlattığı yazısında, "Global Demokrasi Zirvesi'ne davet edilsek ne olur, edilmesek ne olur? Malumunuz, Başkan Erdoğan'ın başarılı dış politikası sayesinde Türkiye'nin Atlantik kampında kıymeti arttı. Liderler Erdoğan'ı ziyaret yarışına girdiler. Ankara adeta yol oldu" dedi. "O zirveye ne oldu? Hani 9 - 10 Aralık'ta gerçekleşecekti, ileri bir tarihe mi ertelendi veya hepten iptal mi edildi?" diye soran Tuna, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'ın, "Global Demokrasi Zirvesi"ne katılacak 106 ülkenin arasında Türkiye'nin yer almayacağına dair haberlere muhalif güruh pek sevinmişti.

Babacangillerin (Davutoğlu vesaire) medyası zevkten dört köşe olmuştu.

Erdoğan Türkiye'sini tahfif etmek için müthiş kıyaslamalar yapmışlar; Angola ve Gana gibi ülkeler bile davet edilmiş ama 106 ülke arasında bir tek Türkiye yer almamış demişlerdi.

"ABD müttefiklerinden" olduğumuz halde davet edilmediğimizin altını çizmeyi ihmal etmemişlerdi.

Her zaman olduğu gibi Türkiye'ye yine Atlantik'ten bakmışlardı.

Yani, "Türkiye'yi Angola'dan daha kötü duruma düşürdünüz!.." demeye getiriyorlardı.

E tabii, "NATO üyesi olmayan ülkeleri bile davet ettiğiniz zirveye, Türkiye'yi nasıl davet etmezsiniz? Böyle müttefiklik olur mu?" diyecek halleri yoktu ya!

Nerden bakarsanız ordan görürsünüz.

***

Zirve de zirveymiş ha! Amacı otoriter rejimlerin güçlenmesine karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmakmış.

Ne ki, darbesini arkaladıkları Sisi'nin ülkesi davet edilenler arasında.

Demek ki 15 Temmuz'a direnmeseydik davet listesinin en başında, belki de şeref konuğu olarak yer alacaktık.

Merak ettiğim şu:

Babacangiller dahil küresel dünya sistemi yandaşı muhalif güruh, Ukrayna - Rusya savaşı dolayımında "ortalığa saçılanları" görüp biraz olsun mahcup olmuş mudur acaba?

Yoksa mahcup olamayacak kadar Atlantikçiliğe mı batmışlar?

***

"Ortalığa saçılanlar" dediğim...

Dostoyevski'nin eserlerinin yasaklanmasından sırf Rus olduğu için diskalifiye edilen satranç ustası Sergey Karyakin'e kadar her şey. Marx'ı bile Rus sanıp üniversitelerinin çalışma odasından adını sildiler, daha ne olsun!

Ukrayna'da suçlu ilan edilen sivillerin yarı çıplak direklere bağlanarak kırbaçlanmasına sessiz kalanların insan hakları zirvesinden ne olur!

Hayır yani, Ukraynalılar için, "Bunlar bize benzeyen, bizim gibi arabalara binen mavi gözlü insanlar, gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinin vatandaşları veya Suriyeliler değil..." diyen zihniyetin "Global Demokrasi Zirvesi"ne davet edilsek ne olur, edilmesek ne olur?

Malumunuz, Başkan Erdoğan'ın başarılı dış politikası sayesinde Türkiye'nin Atlantik kampında kıymeti arttı.

Liderler Erdoğan'ı ziyaret yarışına girdiler. Ankara adeta yol oldu.

Türkiye'nin dışlanmasına sevinen muhalif güruha bir sorum olacak: O zirveye ne oldu? Hani 9 - 10 Aralık'ta gerçekleşecekti, ileri bir tarihe mi ertelendi veya hepten iptal mi edildi?"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahakuytra

Angola gibi bir ülkenin demokrasi var olduğunu sayarak davet edildiği bir toplantıya Türkiye nin davet edilmemesine sevinebilecek zekaların dünyadan bi haber olduğu ortadadır o toplantıya davet edilenler gerçekten demokrasi varmı yokmu düşünmeleri gerek

MİLLET

ZIRVAYA TE'VİL OLMAZMIŞ SALİH BEYİM. ZİRVE DEĞİL DE ZATEN ZIRVA OLDUĞUNDAN İPTAL DE OLMUŞ OLABİLİR...
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay