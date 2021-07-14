15 Temmuz yaklaştıkça provokasyonlar da arttı

Oğuzhan Gültekin Ankara

CHP’nin kalesi olarak nitelendirilen İstanbul Kadıköy’de Surp Takavor Kilisesi’nin duvarlarına çıkıp dans eden 3 ayyaştan sonra yine CHP’nin yönettiği İstanbul Beşiktaş’ta bir kadın, kaldırımda yürüyen başörtülü kadınlara hakaretlerde bulundu. Kendini bilmez kadın, başörtülü kadınlara karşı, “Surata bak. Kenar mahallenin karıları, pislikler” diyerek hakaret etti.

“Bizim maneviyatımızda hiçbir kutsala saldırmak yoktur”

“Bu tür saldırıları inancımız gereği hoş görmüyoruz” diyen TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Bizim millet olarak hangi inançtan olursak olalım, hangi partiye yakın olursak olalım başka bir Türkiye olmadığının farkında olmamız gerekiyor. Türkiye yüzyıllardır içeriden ve dışarıdan darbelere ve hainliğe maruz kalmıştır. Ancak bu saldırıları milletin irfanı ile her seferinde bertaraf ettik. Şu anda Türkiye, ülkeler arasında en gözde ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yüzden Türkiye üzerinde çeşitli algı operasyonları yürütüyorlar. 15 Temmuz’a sayılı günler kala bu tür olayların meydana gelmesi gerçekten çok manidardır. Bizim 15 Temmuz gibi 28 Şubat gibi darbe girişimlerinde milletimizin milli ve manevi duyguları en üst seviyeye çıkmaktadır Böyle bir dönemde bu tip ayrıştırıcı, kavgacı olayların kaşınması belli zihniyetlerin açık niyetlerini ortaya koymaktadır. Bizim birliğimizi, kardeşliğimizi çekemiyorlar. Bu durumdan korkuyorlar. Dış güçler ve içerideki işbirlikçileri sürekli bu olaylar üzerinden saldırmaya çalışıyorlar. Bizim maneviyatımızda hiçbir kutsala saldırmak, zarar vermek, alay etmek yoktur.

Geçtiğimiz günlerde Kiliseye saldırılması, şimdi başörtülü insanlara saldırılması geçmişteki karanlık günlere dönmek isteyenlerin yaptığı provokatif eylemlerdir. Biz başkalarına nasıl saygı duyuyorsak, başkalarının da bize saygı duyması gerekmektedir.

Mabetlere ve başörtülü kadınlara yapılan saldırılar insani saldırılar değildir” şeklinde konuştu

“Fırsatları olsa müslümanlara yaşama hakkı tanımazlar”

“Allah, bu Kemalist zihniyete fırsat vermesin” diye konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Kadıköy’de gerçekleşen olay ayyaşlar tarafından gerçekleştirilmiş çirkin bir olaydır. Zaten Kadıköy uzun bir zamandır bu tip ayyaşların işgali altındadır. Bu ayyaşlara sınırlama getirildiğinde ‘Vay efendim siz insanların içki içme özgürlüğünü engelliyorsunuz’ diyenler şimdi kilise duvarına çıkanlara karşı devleti suçlamaya kalktılar ve ‘Devlet buna nasıl engel olamaz, orada her zaman polis oluyordu şimdi o polisler nerede’ diye yaygara koparıyor. Olay olmadan önce önlem alınsa bu sefer de ‘İçki içenlere müdahale ediliyor’ diyeceklerdi. Bunlar her vesile ile devlete milletimize düşmanlık yapıyorlar. Beşiktaş’ta yaşanan hazin olaya gelecek olursak ne yazık ki Beşiktaş’ta bu tip insanların çok olduğu bir yer haline geldi. İçindeki pisliğini kusan kadın bence normal değildir. Bunca olaydan sonra Müslümanlar uyanık olmalıdır. Müslümanlar olarak muhataplarımızın kimler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allah, İslam’a düşman olan bu zihniyete sahip insanlara fırsat vermesin. Kemalist zihniyetin İslam’a düşman olduğunu herkes biliyor. Bunların elinde olsa Müslümanlara hayat hakkı tanımazlar” dedi.

