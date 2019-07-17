Sivas’ta düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi.

Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri anısına, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası 130’u kız, 270’i erkek olmak üzere 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonanın gerçekleştirildiği 4 Eylül Spor Salonu’nu ziyaret ederek sporculara madalya takdim eden Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi’nin 100. yılında ve 15 Temmuz tarihinde halter sporcularını ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivas, kadim bir şehirdir. Sivas, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kültür şehridir. Birçok medeniyeti bünyesinde barındıran ilimizden birçok sporcumuzun güzel anılarla ayrılacağını ümit ediyorum" dedi.

Sivas’ın spor alt yapısının gücüne de vurgu yapan Vali Ayhan, bu tür turnuvaların devam edeceğini belirterek şampiyonada emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyona sonrası dereceye giren sporculara madalyaları Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Gençlik ve Spor Müdürü İl Erdoğan Tunç, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve il protokolü tarafından takdim edildi.