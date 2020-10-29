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Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti! Vatandaşın o sözleri tartışma konusu oldu
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti! Vatandaşın o sözleri tartışma konusu oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç plakasını Türk bayrağı ile kapatan sürücü ile ilgili vatandaşın yaptığı yorum sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:09:00 -

Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir videoda vatandaşın yaptığı yorum dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda plakası Türk bayrağı ile kapatılmış bir antika araç görünüyor.

"Ama ya bir şey kaçırıyorsa..."

Görütüyü kaydeden vatandaş, araç plakasının bayrakla kapatılmasına ilişkin "Hesapta bunlar Türk bayrağı asmışlar, vatanı milleti seven adamlar. Ama ya bir şey kaçırıyorsa, ya başka bir şey yapıyorsa? Bunu nasıl anlayacağız?" ifadelerini kullandı. Ancak söz konusu aracın ön plakasının görünüp görünmediği ise bilinmiyor.

Vatandaşın yorumu, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki görüntüyü çeken vatandaşı o sözleri:

"Bu arabaların plakası gözükmüyor. Hesapta bunlar Türk bayrağı asmışlar, vatanı milleti seven adamlar. Ama ya bir şey kaçırıyorsa, ya başka bir şey yapıyorsa? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın bir yöntemi var mı? Yok. Niye çünkü plaka kapalı"

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Yorumlar

mal

önde plaka yokmu
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