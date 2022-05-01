15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Trabzonspor bayrağı dalgalanıyor!
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Köprüde dalgalanan bordo mavi renkli bayrak drone ile görüntülendi.
Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret kalan bordo mavili taraftarlar, ülke genelinde kutlamalar yaptı.
Öte yandan Trabzonspor bayrağı 15 Termmuz Şehitler Köprüsü'ne de asıldı.
Bordo mavi renklerin dalgalandığı köprü, drone ile havadan görüntülendi.