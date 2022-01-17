15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda feci ölüm

Kaza, saat 05:00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre evsiz olduğu ve kimliği belirlenemeyen kadına 34 CIY 185 plakalı otomobil bağlantı yolunda yaya halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce ileriye fırladı. Kadına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekmek ve pastası yola saçıldı

Evsiz olduğu belirtilen kadının elinde bulunan ekmek ve pastası kazanın şiddeti ile yola saçıldı. Çarpmanın etkisiyle kadının ayakkabısı ve çorabı ayağından çıktı. Kadın otomobilin çarptığı noktadan metrelerce ileriye fırladı.