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Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak!
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 18:22:00 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 28 Nisan'da araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, ​​​​​​​TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.

Araç trafiğine kapatılacak

Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.

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