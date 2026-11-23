15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10'uncu Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması'nda babası gibi asker olan torununu anlattı: "Torunum da babasının izinden gitti. Benim için büyük bir gurur oldu. Torunlarım var, Ömerlerim var; onları da bu vatana yetiştiriyorum."

Buluşmayı 15 Temmuz Derneği, Kemer'deki Rixos Sungate Otel'de düzenledi. Basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, darbe girişiminin bu yıl 10'uncu yılı olduğunu belirtti; 10 yıldır düzenlenen buluşmalarda ailelerin birbirini görüp hasret giderdiğini söyledi.

Ömer Halisdemir, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilmişti. Güçlü bir karaktere sahip oğlunun darbe girişimine karşı gösterdiği mücadeleyle gurur duyduğunu vurgulayan baba Halisdemir, "Yurt içi ve yurt dışında birçok görevi başarıyla yapmıştı. Oğluma her zaman güveniyordum. Aldığı emir doğrultusunda görevini yerine getirdi" dedi. İçlerinde evlat acısı olduğunu ancak şehitlik makamıyla da gurur duyduklarını dile getiren Halisdemir, vatan için mücadele eden evlatlarının hatırasını yaşattıklarını kaydetti.

Şehidin kardeşi Soner Halisdemir, 15 Temmuz gecesinin milletin birlik ve beraberliğini gösterdiğini anlattı: "Unutmadık, unutturmayacağız. Biz unutursak onlar unutmaz. Unutmazsak, bir bütün olur, birlik olursak biz hainleri her zaman yok ederiz."

Bir bacağını kaybeden gazi Şefkatlioğlu: Biz vatanımızı vermedik

Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi Vahide Şefkatlioğlu, darbe girişimi gecesi eşi ve çocuklarıyla sokağa çıktıklarını söyledi. Tankın üzerinden geçmesi sonucu bir bacağını kaybederek gazi olan ve çok sayıda ameliyat geçiren Şefkatlioğlu, o kanlı geceyi şanlı geceye çevirdiklerini belirtti: "Belki bir bacak kaybettim, eşimi kaybettim. Şehitlerimiz oldu ama biz vatanımızı vermedik. Kanımızın son damlasına kadar da vermeyeceğiz."

Turunç, Faslı şehidin annesinin sözlerini aktardı: "10 çocuğum olsun 10'unu da gönderirim"

Turunç, 15 Temmuz şehitleri arasında Faslı bir gencin de bulunduğunu anlattı. Turunç'un aktarımına göre bu genç, darbe gecesi arkadaşları meydanlara çıkınca "Ben de Türkiye'yi seviyorum" diyerek Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine meydanlara çıktı ve şehit oldu. Derneğin geçen yıl ziyaret ettiği ailenin yaşlı annesinin tercüman aracılığıyla söylediklerini Turunç şöyle aktardı: "O gün darbede oğlum kendisini Müslüman ve Türk kimliğiyle görerek şehit oldu. Yeniden Türkiye'de bir darbe girişimi olsa 10 çocuğum olsun 10'unu da gönderirim ve Türkiye'ye şehit olmadan geri gelmeyin derim."

Darbe girişimi gecesi İstanbul'da şehit olan Faslı Jaouad Merroune'nin Türkiye'de yaşayan kardeşi Selahaddin Merroune, Türkiye'yi çok sevdiğini, benzer bir darbe girişimi yaşanması halinde karşı koymak için kendisinin de meydanlara çıkarak mücadele edeceğini anlattı.

Turunç: 2 yılda 160 şehit çocuğuna 7 milyon liralık burs

Dernek çalışmalarına ilişkin rakamları da paylaşan Turunç, 2 yılda 160 şehit çocuğuna 7 milyon liralık burs sağladıklarını, 4 bin gazi çocuğuna eğitim, iş ve kariyer yardımlarını sürdürdüklerini kaydetti. Turunç'un beyanına göre dernek geçen yıl 134 kamu kurumunu ziyaret etti, 321 STK ile toplantı yaptı, 253 hatim programı düzenledi ve 10 bini aşkın öğrenciye konferans verdi; 1 yılda 5 üniversiteyle de protokol imzalandı.

"Çocuklarımızı gözden kaçırmışız" diyen Turunç, hain örgütün, kendi vergileriyle yapılan okullarda okuyan çocukları kendilerine düşman ettiğini söyledi ve "Bundan sonraki süreçte daha dikkatli adımlar atacağız" ifadesini kullandı.