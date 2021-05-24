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Gündem 15 Temmuz öncesine göre uyuşturucuya müdahale oranı yüzde 55 arttı
Gündem

15 Temmuz öncesine göre uyuşturucuya müdahale oranı yüzde 55 arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz öncesine göre uyuşturucu ile müdahale sayısının yüzde 55, yakalanan şüpheli sayısının yüzde 44 arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:26:00 -
15 Temmuz öncesine göre uyuşturucuya müdahale oranı yüzde 55 arttı

Paylaşılan verilere göre, uyuşturucu ile mücadelede müdahale edilen olay sayısı, 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 441 bin 151 iken, 15 Temmuz 2016 -15 Mayıs 2021 arasında 682 bin 779 oldu. Müdahale edilen olay sayısında ise yüzde 55’lik artış meydana geldi. Yakalanan şüpheli sayısı da 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 677 bin 995 iken 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 974 bin 583 oldu. Yakalanan şüpheli sayısında da yüzde 44’lük artış kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında, "2016'dan sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine memnuniyet duymak gerekir. Çünkü narkotik suçlar, kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabilir" denildi.

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