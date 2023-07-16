  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı
Yerel

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 14:51:00 -
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin 7. yılında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tomarza'da da coşkuyla kutlandı.

Etkinliklere; İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amirliği, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Tomarzalı katıldı. Tomarza Belediyesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz konulu sergi vatandaşlar tarafından gezildi. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri için İlçe Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. İlçe mezarlığındaki; şehit kabristanları ziyaret edilerek dualar edildi. İlçe protokolü tarafından şehit aileleri ziyaret edildi. Akşam namazından sonra başlayan 15 Temmuz Destanı Programı; İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya gelen Tomarzalılara Kaymakam Metin Eyyüpkoca 15 Temmuz konulu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program; ilçedeki öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Hain terör örgütünün darbe gecesini anlatan slayt gösterisi sunuldu. Saatler 00:13 gösterdiğinde ise Merkez Camii'nden okunan selanın ardından program son buldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiğimiz 253 şehit anısına aynısı tekrarlandı
15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiğimiz 253 şehit anısına aynısı tekrarlandı

Gündem

15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiğimiz 253 şehit anısına aynısı tekrarlandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı
Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı

Sosyal Medya

Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini anlatırken duygusal anlar yaşadı

15 Temmuzu ne çabuk unuttunuz... Twitter'da esamesi okunmadı Google'a ne olduğu soruldu
15 Temmuzu ne çabuk unuttunuz... Twitter'da esamesi okunmadı Google'a ne olduğu soruldu

Sosyal Medya

15 Temmuzu ne çabuk unuttunuz... Twitter'da esamesi okunmadı Google'a ne olduğu soruldu

15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez oldu! Herkes şaşkın
15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez oldu! Herkes şaşkın

Gündem

15 Temmuz için ABD'den flaş karar! İlk kez oldu! Herkes şaşkın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23