0553 313 94 23

15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin ve imama saldırı için mahkemeden flaş karar!

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanıktan 18'i tüm suçlardan beraat etti. Mahkeme heyeti, 5 sanığa çeşitli suçlardan 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları ile adli para cezası verdi.

25 Eylül 2018 Salı 22:04
15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin ve imama saldırı için mahkemeden flaş karar!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzin ve imama sözlü saldırıda bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamının daha önce verdiği, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraati, 12 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, 2 sanığın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla, bir sanığın ise "ibadethanelere zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaanın ardından sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede savunma yapmayan sanıklara söz verdi.

FETÖ mensubu olmadığını ileri süren sanıklar, mahkemenin haklarında beraat kararı vermesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin o gece yaşanan darbe girişimine destek vermediklerini, ideolojik olarak da FETÖ ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

Müdahil avukat Zeki Arıtürk ise sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Yapanın yanına kar kalmayacak şekilde hukuka ve adalete uygun bir şekilde karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 8 ay 10 gün ile 11 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası, bir sanığa "ibadethanelere zarar verme" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Heyet ayrıca bir sanığı da "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek" suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

NELER YAŞANMIŞTI?

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı gece, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, 23 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, basit yaralama, hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Tutuklu 8 sanık, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 22:04
  1. İzmir
  2. müezzine saldırı
  3. imama saldırı
  4. 15 temmuz darbe girişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da etkili olan selin bilançosu ağırlaşıyor
    1. Meksika'da etkili olan selin bilançosu..
    2. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    3. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    4. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    5. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    6. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    7. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    8. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    9. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    10. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    11. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    12. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    13. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    14. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    15. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    16. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    17. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    18. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    19. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    20. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!