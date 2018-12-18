0553 313 94 23

15 Temmuz Gazisi ve avukatlarına otobüs çarptı! Yaralılar var

Başkent Ankara'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisi, belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

18 Aralık 2018 Salı 14:48
15 Temmuz Gazisi ve avukatlarına otobüs çarptı! Yaralılar var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisi, belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren Pevlül T. idaresindeki belediye otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı. Belediye otobüsü, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ile Özge Yıldırım ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak sürükledi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Duruşma salonunda hazır bekletilen sağlık ekipleri de ilk yardım çalışmalarına destek verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne götürülürken otobüs sürücüsü Pevlül T, gözaltına alındı. Yaralılardan avukat Hasçelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:48
  1. Ankara
  2. Sincan Cezaevi
  3. 15 Temmuz Gazisi ve avukatlarına otobüs çarptı
  4. Zeynep İpek Hasçelik
  5. Özge Yıldırım
  6. Ebubekir Keskin
  7. trafik kazası

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1639 dk önce
    BU İŞTE BİR İŞ VAR. İYİ ARAŞTIRILMASI GEREKİR, FETÖ CİĞERLERİMİZE KADAR GİRMİŞ. HERYERDE KOKU VAR. DURUŞMA SONU GAZİ VE İKİ AVUKATI ???İLGİNÇ ÇOK İLGİNÇ

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Boş oturanı Allah da sevmez kul da...
  1. Boş oturanı Allah da sevmez kul da...
  2. Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
  3. "Başarıya imza atacağız"
  4. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç..
  5. GÜNCELLEME - Kırşehir'de ambulans..
  6. CHP Ardahan ilçe belediye başkan..
  7. Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı..
  8. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar..
  9. Murat Özdemir akıl hastanesine sevk..
  10. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
  11. CHP Adıyaman ilçe belediye başkan..
  12. Erdoğan Ampute Milli Takım'ı kabul etti
  13. "Ligde ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız"
  14. 2018 Dünya Latin Dansları Kupası
  15. CHP Kırşehir ilçe belediye başkan..
  16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  18. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
  19. TCMB döviz kurları
  20. ABD paniğe kapıldı! Koordinatları..
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

Günün Karikatürü

18 Aralık 2018
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor