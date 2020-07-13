15 Temmuz gazisi vatan savunması yapmanın gururunu yaşıyor

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde, İstanbul'daki Vatan Caddesi'nde cuntacılar tarafından açılan ateşle yaralanan Zafer İpek, vatan savunması yapmanın gururunu yaşıyor.

Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kaşgarlı Mahmut Yurdu Müdür Vekili Zafer İpek (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce çalıştığı kurumdan izin alamadığı için memleketi Ardahan'a gelemeyip İstanbul'da kaldığını söyledi.

Hain darbe girişimi günü de İstanbul'da bir komşusunun yemek davetine katıldığını söyleyen İpek, o sırada komşusunun kendisini uyarmasıyla tank ve zırhlı personel taşıyıcı seslerini duyduklarını aktardı.

İpek, o gün tankları görmenin kendisini son derece şaşırttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şaşırmamın sebebi, 30 Ağustos Zafer Bayramı değil, Cumhuriyet Bayramı değil. Tabi ben 1980 İhtilalini de yaşayan biri olarak bunun bu saatte hayra alamet olamayacağını, darbe olasılığının çok yüksek olacağını düşündüm. O an hemen elime Türk bayrağını aldım ve Vatan Caddesi'ne çıktım. O an alanda birkaç kişi vardı. Bazı araçlar da tankların önünde durdu. Ben de o esnada tankın üstündeki yarbaya, 'Komutanım ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz?' diye seslendiğimde bana, 'Biz özel emir aldık, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne DEAŞ saldırısı var. Onu engellemeye gidiyoruz.' yanıtını verdi. Ben de 'Siz, bizi mi kandırıyorsunuz, ne DEAŞ'ı, Emniyet buna müdahale edemiyor mu, tanklarla ne işiniz var?' dediğimde beni tersledi, çekilmemi istedi."

"O anda aklıma ilk gelen, tankın üzerine dökmek için benzin temin etmekti." diyen İpek, "Bunu komşularım da biliyor. Komutan ikna olamayınca bizzat ben tankın üstüne çıktım. Ben komutanla konuşurken, o da cep telefonu ile başkalarıyla konuşuyordu. Daha sonra yanındaki asker bana ateş etti. Yaralanmışım ama onu hissedemedim çünkü o gece ülkenin üstüne çöken bir karanlık vardı. Yaralandığımda tankın üstünden düştüm. Sol kulağımda düşmeden kaynaklı duyma kaybı oluştu. Olsun önemli değil, devletimize, milletimize helal olsun." ifadelerini kullandı.

İpek, o gece devlet ve milletin, ortaklaşa, hain darbeyi bertaraf ettiğini vurgulayarak, bunun gururuyla yaşadığını dile getirdi.

Cuntacıların açtığı ateşte ayağından vurularak yere düşünce kafasını çarptığı için halen duyma kaybı olduğunu, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldıktan sonra tekrar alana geldiğini anlatan İpek, o sırada insan sayısında artış olduğunu gördüğünü ifade etti.

- "O gün sokağa çıkan herkesin gazi olduğuna inanıyorum"

Darbecilerden birini emniyet müdürü üniformasıyla gördüğünü, bunun kendisini çok şaşırttığını anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Darbecilerin amaçları Emniyet'e girmekti ama o gün herkes bir oldu, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si ve Sünni'si hepsi. Yanımdakilerle sohbet ederken Bitlisli, Batmanlı, Trabzonlu vardı. O gün halk kendi iktidarına sahip çıktı ve darbeyi bertaraf etti. Bu benim için de büyük bir gurur kaynağı. Ben vurularak gazi oldum ama o gün sokağa çıkan herkesin gazi olduğuna inanıyorum. O gün İstanbul'a, Türkiye'ye karanlığın çöktü bir andı."

Zafer İpek, genellikle sabaha karşı olan darbelerin, bu kez cuntacıların ayağına dolandığını belirterek, "Vatandaş sokağa çıkmasaydı o gece daha karanlık olacaktı. Eğer vatandaşlar tankın altına girmeseydi 1960 ve 1980 ihtilalinden daha kötü olacaktı." şeklinde konuştu.

İpek, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrendikten sonra vatan savunması için gittiği Vatan Caddesi'nde üzerine çıktığı, darbecilerin yer aldığı tankta yaşananları, aradan geçen 4 yıla rağmen unutamadığını söyledi.