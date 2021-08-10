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Medya 15 Temmuz filmine sürpriz danışman
Medya

15 Temmuz filmine sürpriz danışman

KASSAK Başkanı Salih Kurt, 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlatılacağı “Toprağa Düşen Kan” filmine danışmanlık yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:01:00 -
15 Temmuz filmine sürpriz danışman

KASSAK Başkanı Salih Kurt, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlatılacağı “Toprağa Düşen Kan” filmine danışmanlık yapacağı öğrenildi.

İlgili makamlardan gerekli onayların alındığı, terör ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin işleneceği “Toprağa Düşen Kan” adlı ilk sinema filminde KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt, “Proje Danışmanı” olarak görev yapacak.

KASSAK (Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu) Başkanı Kart, konuya ilişkin yaptığı açıklamada“Böylesi önemli tarihi bir sinema filminde Komisyon Başkanı olarak şahsıma ve komisyonumuza genişçe yer verilmesi, birbirinden değerli komisyonumuzun üyeleri için uluslararası sahalarda daha verimli çalışmalarına vesile olacağına inanmaktayım. 15 Temmuz- Toprağa Düşen Kan’ sinema filminin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Filmin yapımcısına, yönetmenine, ekibine ve teknik kadroya başarılar dileriz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi ile KASSAK Komisyonumuz da uluslararası sahalarda yakın bir zaman dilimi içerisinde görevini hakkıyla icra etmeye başlayacağına inancım tamdır.” dedi.

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Yorumlar

Adalet TERZİ

Yakışır Salih başkana Salih başkana ve memleket için emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.
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